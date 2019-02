De Ketele en De Pauw steken in afsluitende ploegkoers eindzege op zak in Zesdaagse van Kopenhagen Redactie

06 februari 2019

07u35

Bron: Belga 0 Wielrennen Kenny De Ketele en Moreno De Pauw hebben de Zesdaagse van Kopenhagen gewonnen. Het Belgische duo had de leiding na de tweede en de derde nacht ook al in handen, maar moest die zondag afstaan aan de Denen Oliver Wulff Frederiksen en Michael Morkov. Pas in de afsluitende ploegkoers slaagden De Ketele en de Pauw erin de eerste plaats te heroveren.

De Ketele en De Pauw eindigden met 246 punten. Dat zijn er bijna honderd minder dan Frederiksen en Morkov (341), maar de thuisrijders werden wel op een ronde gezet door de Belgen. De Nederlander Yoeri Havik eindigde met de Deen Matias Malmberg met 278 punten op de derde plaats.

De Ketele kwam voor het eerst in actie sinds hij begin januari een sleutelbeen brak in de Zesdaagse van Rotterdam. In Kopenhagen volgt de 33-jarige Oost-Vlaming zichzelf op de erelijst op. Vorig jaar won hij aan de zijde van Morkov. De Pauw werd toen tweede met Havik. In 2016 en 2017 eindigden De Ketele en De Pauw als tweede in Kopenhagen.

Voor de 27-jarige De Pauw is het de zevende eindzege in een zesdaagse. Ook de vorige zes won hij met De Ketele. Het Belgische paar was eerder succesvol in Londen (2015 en 2016), Berlijn (2016), Amsterdam (2016), Gent (2017) en Rotterdam (2018). De Ketele won in totaal zeventien zesdaagsen, met elf verschillende partners. Alleen met De Pauw won hij er meer dan één.