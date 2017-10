De Ketele en De Pauw blijven op drie in Londen, Meyer en Scotson nog steeds aan de leiding 10u38 0 Getty Images Wielrennen Kenny De Ketele en Moreno De Pauw staan na de derde dag van de Zesdaagse van Londen nog steeds derde. Het Belgische duo won gisteravond de eerste koppelkoers van de avond, maar blijft in de stand op één ronde achterstand van het Australische duo Cameron Meyer/Callum Scotson.

De Aussies tellen als leiders 216 punten, maar één ronde voorsprong op De Ketele en De Pauw (235 punten). De tweede plaats is voor de Nederlanders Yoeri Havik en Roy Pieters (208 punten), die ook in dezelfde ronde als Meyer en Scotson staan.



Lokale favorieten Mark Cavendish en Peter Kennaugh staan voorlopig vijfde (218 ptn), eveneens op één ronde. De Britten wonnen de afsluitende koppelkoers.



Kenny De Ketele en Moreno De Pauw wonnen de Zesdaagse van Londen de voorbije twee jaar. In 2016 zegevierden ze voor Cavendish en Bradley Wiggins. Meyer en Scotson vervolledigden het podium.



Bryan Boussaer en Jules Hesters wonnen donderdagavond met overmacht de Toekomst-3-daagse in Londen, een event voor de U21. Het duo won de ploegkoers in Londen en eindigde uiteindelijk met twee ronden voorsprong op de eerste achtervolgers. Vorig jaar werden de 20-jarige Boussaer en de 18-jarige Hesters nog tweede in Londen.

- stand na derde dag -

1. Cameron Meyer & Callum Scotson (Aus) 216 punten

2. Yoeri Havik & Roy Pieters (Ned) 208



- op 1 ronde -

++ 3. Kenny De Ketele & Moreno De Pauw (BEL) 235

4. Alberto Torres & Sebastian Mora Vedri (Spa) 230

5. Mark Cavendish & Peter Kennaugh (GBr) 218



- op 3 ronden -

6. Niklas Larsen & Casper Von Folsach (Den) 205

7. Felix English & Mark Downey (Ier) 177

8. Casper Pedersen & Marc Hester (Den) 174

9. Morgan Kneisky & Benjamin Thomas (Fra) 161

10. Theo Reinhardt & Kersten Thiele (Dui) 139



- op 4 ronden -

11. Ollie Wood & Mark Stewart (GBr) 177



- op 5 ronden -

12. Steven Burke & Chris Latham (GBr) 127



- op 7 ronden -

13. Nick Stopler & Melvin van Zijl (Ned) 53



- op 8 ronden -

14. Wojciech Pszczolarski & Adrian Teklinski (Pol) 74



- op 10 ronden -

15. Vajtec Hacecky & Alois Kankovsky (Tsj) 55



- op 11 ronden -

16. Sebastian Schmiedel & Maximilian Beyer (Dui) 45