De Ketele en De Pauw blijven aan de leiding in Zesdaagse van Gent

In het begin van de tweede avond van de 77ste Gentse Zesdaagse Vlaanderen-Gent speelden Kenny De Ketele-Moreno De Pauw en de Fransen Morgan Kneisky-Benjamin Thomas enkele keren haasje-over. Onze landgenoten rondden na de baanronde de kaap van honderd punten en veroverden als eerste een bonusronde.

In tegenstelling tot de openingsavond vlogen Kenny De Ketele en Moreno De Pauw er bij de start van de tweede avond van de Gentse zesdaagse niet onmiddellijk in. De Fransen Morgan Kneisky-Thomas Boudat deden dat wel. Thomas won de eerste puntenkoers van de avond, Robbe Ghys de tweede. Kneisky-Thomas namen de leiding over van De Ketele-De Pauw. Met drie punten voorsprong begonnen ze aan de ploegafvalling.

Dit nummer is traditiegetrouw een goeie waardemeter voor de rest van de avond. De vier ploegen die de openingsavond in dezelfde ronde afsloten reden de finale van deze afvalling per ploeg. Ghys-De Vylder werden vierde, Havik-Stroetinga derde. De slotsprint ging tussen De Pauw en Kneisky. Een rechtstreeks duel om de leidersplaats in de tussenstand. De Pauw maakte het keurig af. Waardoor De Ketele-De Pauw de leidersplaats heroverden en met vijf punten voorsprong op de Fransen aan de baanronde begonnen.

Die tijdrit over 166,66 meter is een kolfje naar de hand van Moreno De Pauw die twee jaar geleden, toen nog gelanceerd door Morgan Kneisky, het Gentse baanrecord op zijn naam zette. Vanavond bleef hij met 8”47 amper twee honderdsten van een seconde boven zijn eigen baanrecord. Dankzij de tien punten voor dit nummer veroverden de topfavorieten een bonusronde.

Positief: in tegenstelling tot gisteravond konden de toeschouwers, naar schatting met zevenduizend, de chrono’s op de twee schermen zien lopen. Het kwam het enthousiasme in ’t Kuipke ten goede.

Eerste ploegkoers van de tweede avond maakte brokken

Elia Viviani en zijn Italiaanse ploegmaat Michele Scartezzini verloren in de eerste ploegkoers van de tweede avond in 45 minuten zes ronden. Vooral Scartezzini leek zich niet lekker te voelen. Net als tijdens de openingsavond ging de zege in deze koppelrit naar de Nederlanders Havik-Stroetinga. Diep in de finale gingen zij nog op zoek naar een winstronde, maar ze reden niet meer rond. Nog vier ploegen eindigden in dezelfde ronde. Dankzij de tweede plaats in deze koppelrit rondden de wereldkampioenen Kneisky-Thomas de kaap van honderd punten. Waardoor ze halfweg de tweede avond op vijf punten van de leiders De Ketele-De Pauw komen. Havik-Stroetinga volgen op één ronde, maar hebben met 95 punten een bonusronde in het vizier. Ghys-De Vylder, de revelaties van de openingsavond, verloren tijdens deze madison een ronde en zijn vierde op twee ronden van De Ketele-De Pauw en Kneisky-Thomas. De Italianen Viviani-Scartezzini zakten naar de elfde plaats op negen ronden. Scartezzini zal overigens straks niet meer in actie komen. Hij wordt tijdelijk geneutraliseerd. De 25-jarige pistier is wat ziekjes.

Ambitieuze De Vylder ambieert podiumplaats aan de zijde van Ghys

De verrassing na de eerste nacht van de Gentse zesdaagse kwam uit de hoek van het koppel Lindsay De Vylder-Robbe Ghys. Het tweede volledig Belgische duo volgde in dezelfde ronde als leiders De Ketele-De Pauw, op een vierde plaats met een achterstand van 29 punten.

"Het begin was meteen goed. Van bij de start en zeker in de eerste ploegkoers moest het gashendeltje direct opengetrokken worden. En dat is altijd wat wennen. Maar het lukte ons om de concurrentie te volgen en de achterstand tot een minimum te beperken", gaf Lindsay De Vylder voor de start van de tweede avond mee.

"In de nevennummers moeten we het nog wat beter doen. Daarin pakken wij net iets te weinig punten. Misschien komen we dan wat kracht tekort voor de ploegkoers, maar dat zien we op het moment wel. Robbe en ikzelf zijn nog jong en eens tegen de muur lopen kan misschien geen kwaad? Wie niet waagt, niet wint, zegt men toch? Wel, waarom dan niet eens vol gaan in de ploegafvalling of de baanronde? Samen hebben wij ons tot doel gesteld dat we een podiumplaats willen halen. Nu met de afwezigheid van Iljo Keisse is dat plaatsje toch vacant. Maar we mogen nu ook niet beginnen zweven."

Voor de start van de Zesdaagse van Gent was Lindsay De Vylder vol lof over het Australische duo, Callum Scotson-Cameron Meyer. Dat staat na één nacht wel al op 1 ronde en met slechts 8 punten achter hun naam. "Ik blijf erbij dat Cameron Meyer een steengoed pistier is. Hij kan een ronde pakken en dan weer vol doortrekken. Die mannen zitten nog niet op hun top, maar ik verwacht dat hun turbo eerstdaags wel zal aanslaan. Wat ons betreft willen we gewoon verder doordoen en in dezelfde ronde blijven van als De Ketele en De Pauw."

Boussaer en Hesters nemen leidersplaats over na 2e avond Toekomstzesdaagse

Brian Boussaer en Jules Hesters hebben na de tweede avond van de Toekomstzesdaagse de leiding overgenomen van Matthias Van Beethoven en Arne De Groote. Boussaer-Hesters tellen 31 punten, drie meer dan de leiders van de openingsavond. Als derde staan de Duitsers Moritz Malcharek en Sebastian Schmiedel geposteerd, met 27 punten achter hun naam.

"We hebben het gisteren wat laten schieten en moesten zo de leiding laten aan Van Beethoven met De Groote", stelde Brian Boussaer na de tweede avond van de Toekomstzesdaagse. "Vandaag hebben we het goed aangepakt, maar we zijn nog verre van thuis. Naast onze landgenoten, die we teruggedrongen hebben naar de tweede plaats, zijn ook de Britten, Duisters en Italianen te duchten concurrenten."

Morgen volgt de eerste ploegkoers in deze Toekomstzesdaagse.

De stand na de tweede avond van de Toekomstzesdaagse:

1. Brian Boussaer (Bel)/Jules Hesters (Bel) 31 punten

2. Matthias Van Beethoven (Bel)/Arne De Groote (Bel) 28

3. Moritz Malcharek (Dui)/Sebastian Schmiedel (Dui) 27

4. Ethan Vernon (GBr)/Will Tidball (GBr) 21

5. Filippo Ferronato (Ita)/Matteo Donega (Ita) 20

6. Andreas Kron (Den)/Arne Birkemose (Den) 16

7. Vincent Crabos (Fra)/Florentin Lecamus-Lambert (Fra) 13

8. Vincent Meyers (Bel)/Maths Heinderson (Bel) 10

9. Mathias Lefeber (Bel)/Michael Steyaert (Bel) 7

10. Nils Weisspfenning (Dui)/Moritz Augenstein (Dui) 5

11. Bas Ottevanger (Ned)/Oliver Moors (GBr) 2

12. Conor Davies (GBr)/Nick Cooper (GBr) 0