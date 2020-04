De jeugdidolen van Remco Evenepoel: “Niet alle helden dragen capes, ze hebben allemaal een impact gehad op mijn leven” DMM

09 april 2020

11u35

Wielrennen Niet alle helden dragen capes. Met die woorden begon Remco Evenepoel een zelf geschreven artikel voor Cyclingnews. De wielerwebsite vroeg onze landgenoot naar zijn jeugdhelden. Daarbij naast Philippe Gilbert en Usain Bolt enkele verrassingen. "Ze hebben allemaal een impact op mijn leven gehad", aldus Evenepoel.

Evenepoel begint eerst en vooral met een ode aan zijn ouders. Hij legt uit hoe zij hem als opkomend voetbaltalent maandenlang elke dag 180 km heen en terug naar Eindhoven reden zodat hij er kon trainen bij PSV. “Het was chaos, maar zij deden het voor mij. Zij staan nummer 1 op mijn lijst met jeugdhelden”, zegt Evenepoel. “Ze hebben hemel en aarde bewogen toen ik jonger was om mij te helpen in mijn ontwikkeling als atleet.”

“Toen ik voetbalde, had ik een beetje de stijl zoals ik nu koers. Ik had een grote motor en probeerde voor elke morzel grond op het veld te vechten. Ik had geen buitengewone techiek, maar mijn energie stak er toen al bovenuit”, zegt Evenepoel. Een echt voetbalidool noemt hij wel niet bij Cyclingnews.

Philippe Gilbert

Ook geen posters van wielrenners in Evenepoels jeugdkamer, al was er met Philippe Gilbert wel één constante. Evenepoel begon Gilbert te volgen na zijn wereldtitel in 2012 in Valkenburg. “Ik was toen twaalf en las elk artikel over hem, al zijn interviews, al zijn verhalen, eigenlijk alles dat ik kon bemachtigen.”

Bij hun eerste ontmoeting was Evenepoel erg nerveus. “Het was op een trainingskamp enkele jaren geleden en ik was tweedejaarsjunior. Ik kwam bij Quick.Step als stagiaire en Phil daagde op tijdens het trainingskamp. Toen we elkaar ontmoetten, kwam ik amper uit mijn woorden.

“Ik was zo stil en nerveus maar hij stelde mij meteen op mijn gemak. Hij gaf mij steun en advies en het lijkt alsof hij altijd met beide voeten op de grond staat. Hij heeft de ploeg nu verlaten maar we hebben samen prachtige herinneringen. Hij is een grote kampioen maar een nog grotere teamspeler.”

Vorig jaar reed Evenepoel samen bij Deceuninck-Quick.Step met zijn jeugdidool. De twee reden ook samen op het WK in Yorkhire, werden al snel vrienden en Evenepoel looft hem vooral voor zijn winnaarsmentaliteit. “Op de fiets steekt zijn mentaliteit er bovenuit. Hij start altijd 100 procent om te winnen en hij is ook zo in het gewone leven. Hij gaat 100 procent voor zijn doelen en dat is iets speciaals.”

Usain Bolt

De Jamaicaanse spurtbom Usain Bolt is een andere jeugdheld van de regerende Europese en vicewereldkampioen tijdrijden. “Hij is een van de grootste olympische atleten ooit. Iedereen op de planeet kent hem”, legt Evenepoel uit.

“Wanneer ik denk aan zijn prestaties op de Spelen, herinner ik mij wat ik voelde toen ik hem bezig zag op TV en hoe ik toen bij mezelf dacht dat ik op een dag ook zoiets speciaals zou willen doen. Ik volgde elke finale in Peking en Londen en zag hem al dat goud verzamelen.

“Het was gekkenwerk. Ik bewonder hem nog het meest omdat hij erin slaagde zolang aan de top te blijven. Ik ben zelf nog niet aan de top waar ik wil zijn, heb nog een lange weg te gaan. Bolt is wat dat betreft een voorbeeld en rolmodel.”

Ploegmaats

Evenepoel besluit zijn opsomming met een ode aan zijn ploeg Deceuninck-Quick.Step en aan de renners die de voorbije jaren het leven lieten zoals Bjorg Lambrecht en voormalig ploegmaat Stef Loos. “Dit was een moeilijke om erbij te nemen, maar ik wil mijn respect uitdrukken voor de renners die niet meer bij ons zijn, diegenen die hun leven tragisch zagen eindigen op de weg.”

“Of het nu gebeurde tijdens een training of een wedstrijd, ik wil benadrukken dat ze niet vergeten zijn in het peloton. Er ligt nog veel werk op de plank om races en wegen veiliger te maken. Het is heel lastig om 100 procent veiligheid te garanderen maar als we er samen voor vechten, is het mogelijk.”

