De Gouden Klassiekers zijn terug: schrijf je nu in voor 85 dagen wielerspektakel

09u30 0 Gouden klassiekers Welkom bij de GOUDEN KLASSIEKERS, corona-editie. We hebben er lang op moeten wachten - en ook nu is het nog een kaarsje branden hier en daar -, maar het belooft meer dan de moeite te worden! De komende 85 dagen worden de resterende 12 speeldagen van de Gouden Klassiekers op u afgevuurd.

De ene wedstrijd zal nog niet gedaan zijn, of de andere staat al voor de deur, te beginnen met de Strade Bianche, tot Parijs-Roubaix op 25 oktober. Bent u er klaar voor? Voor wie door de bomen het bos niet meer ziet, geven we hier een handig overzichtje van alle wedstrijden die nog meedoen in deze editie en wanneer ze exact plaatsvinden.

Wil je meespelen, surf dan snel naar www.goudenklassiekers.be en stel er jouw ideale team samen voor het klassieke, nu ja, ‘voorjaar’... Heel veel succes!

1 augustus: Strade Bianche

8 augustus: Milaan San Remo

15 augustus: Ronde van Lombardije

7-14 september: Tirreno-Adriaticoo

30 september: Waalse Pijl

4 oktober: Luik-Bastenaken-Luik

7 oktober: Brabantse Pijl

10 oktober: Amstel Gold Race

11 oktober: Gent-Wevelgem

14 oktober: Scheldeprijs

18 oktober: Ronde van Vlaanderen

25 oktober: Parijs-Roubaix

