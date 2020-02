De Gouden Klassiekers: deze kopmannen en underdogs wil je zeker in jouw ploeg 10 kopmannen - 5 underdogs Redactie

14 februari 2020

11u30 0 Wielrennen Nog twee weken en het is éin-de-lijk weer zover: de start van het wielervoorjaar én uiteraard ook een nieuwe begin van de Gouden Klassiekers. Speel mee van de Omloop tot Luik-Bastenaken-Luik, voorspel wie de meeste punten pakt en win 7.000 euro, of een van de vele andere prijzen. Surf snel naar Nog twee weken en het is éin-de-lijk weer zover: de start van het wielervoorjaar én uiteraard ook een nieuwe begin van de Gouden Klassiekers. Speel mee van de Omloop tot Luik-Bastenaken-Luik, voorspel wie de meeste punten pakt en win 7.000 euro, of een van de vele andere prijzen. Surf snel naar Goudenklassiekers.be en stel er jouw ideale ploeg samen. Wij zetten je hieronder al op de goede weg. Veel succes!

Welke renners kunnen ons dit jaar bekoren? Wij overliepen de deelnemerslijst en kozen voor jouw 10 kopmannen en 5 enigszins verrassende namen. Zij verdienen volgens ons een plaatsje in jouw Gouden Klassiekers-team.

1. Peter Sagan

Noblesse Oblige. Strade Bianche, Tirreno-Adriatico, Milaan-San Remo, E3 Prijs, Gent-Wevelgem, Dwars door Vlaanderen, Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix,... Wie anders dan de drievoudige wereldkampioen mag ook dit jaar niet in jouw ploeg ontbreken? Drie keer winnaar van Gent-Wevelgem, ex-laureaat van zowel Parijs-Roubaix, de Ronde en zeven ritten in Tirreno. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Met vijf toptienplaatsen in San Juan bewees hij dat de vorm van de 30-jarige Slovaak allesbehalve slecht is. De vraag is niet óf, maar waar hij wint dit jaar.

2. Mathieu van der Poel

Wedden dat je hem erin zet? ‘Matje’ van der Poel, de alleskunner. Vorig jaar primus in de Amstel Gold Race, Dwars door Vlaanderen en De Brabantse Pijl, vierde in de Ronde, vierde in Gent-Wevelgem,... Punten, punten, punten. Natuurlijk is hij niet goedkoop binnen de Gouden Klassiekers. Kwaliteit kost geld!

3. Greg Van Avermaet

34 is hij ondertussen al, de sympathieke Oost-Vlaming. Vorig jaar goed voor toptienplaatsen in de Omloop, de Strade Bianche, twee ritten in Tirreno, E3 Prijs, Ronde van Vlaanderen. In de voorbije Ronde van Valencia niet overweldigend, maar wedden dat hij er weer staat als het erom draait? We blijven fan, Van Avermaet verdient altijd een plekje in onze ploeg.

4. Oliver Naesen

Met de breedste glimlach reed hij vorig jaar podium in Milaan-San Remo en Gent-Wevelgem. Van alle markten thuis en komt ook zowat overal aan de start in maart en april. Klaar voor een 2020 Grand Cru wat ons betreft.

5. Julian Alaphilippe

Het zwaartepunt van de Fransman z’n seizoen ligt later op het jaar, dus misschien is hij wel een ideale transfer in jouw ploeg? Haalt hij drie op een rij in de Waalse Pijl? Volgt hij zichzelf op in Milaan-San Remo en de Strade Bianche? De Franse flyer wil er een eerste keer staan in Parijs-Nice. Vanaf dan moet z’n vorm alleen maar beter worden.

6. Wout van Aert

Binnen een kleine maand wil Wout van Aert zich een eerste keer in de kijker fietsen dit voorjaar, met de Strade Bianche. Staat hij voor een derde keer op rij op het podium? En hoe komt hij voor de dag in Milaan-San Remo? In de E3 Prijs? In Gent-Wevelgem, Dwars door Vlaanderen of de Ronde? En wat met Parijs-Roubaix? Is z’n val in de Tour helemaal verteerd? Wij geloven er alvast in.

7. Jakob Fuglsang

Titelverdediger in Luik-Bastenaken-Luik. Podium in de Amstel en de Waalse Pijl, Tirreno en Strade Bianche. De Deen is er ondertussen ook al 34 en vorig jaar was hij echt wel exceptioneel sterk, maar twijfelt er iemand aan dat hij zich ook dit seizoen in de kijker zal fietsen?

8. Matteo Trentin

Ploegmaat van onze Greg bij CCC. De snelle Italiaan start in de Omloop en Kuurne, rijdt normaal ook Parijs-Nice, Milaan-San Remo, de Ronde, Parijs-Roubaix en de Amstel. Slaagt er altijd in om hier en daar een goed resultaat te rijden.

9. Mads Pedersen

De wereldkampioen die niemand verwachtte. Reken maar dat hij die regenboogtrui ook in Vlaanderen zal willen tonen. Kan hij de Ronde winnen? De vraag stellen is ze beantwoorden. Als je wereldkampioen kan worden, dan kan je ook Vlaanderens mooiste veroveren, toch? Start normaal ook in Parijs-Nice en Parijs-Roubaix. Bovendien behoort hij bij nat weer - wat in onze contreien al eens kan voorvallen, niet waar? - tot de absolute topfavorieten in de voorjaarskoersen.

10. Zdenek Stybar

Zdenek Stybar won vorige week een rit in San Juan. De ex-winnaar van E3, Omloop en Strade Bianche mag je nooit afschrijven. Het hoogtepunt van zijn carrière mag dan allicht al voorbij zijn, hier en daar een podiumplaats zou allerminst verbazen.

DE UNDERDOGS

1. Quinn Simmons

Wié zegt u? Quinn Simmons. 18 jaar pas, uitkomend voor Trek Segafredo. Ons dark horse de komende maanden. Komt nog maar pas kijken, maar toonde al meteen uit het goede hout gesneden te zijn. Goede tijdrijder, snelle jongen, vorig seizoen wereldkampioen bij de junioren en ontzettend ambitieus. Maakte op het voorbije trainingskamp van z’n team in Mallorca indruk op alles en iedereen.

2. Benoît Cosnefroy

Man in vorm, want net winnaar geworden van de Ster van Bessèges. Ex-wereldkampioen bij de beloften (2017) en ook al eens derde in Parijs-Tours. De snelle man van AG2R won ook al wat kleinere Franse koersen. Breekt hij dit seizoen helemaal door? Rijdt de Luikse klassiekers, de Amstel en Parijs-Nice.

3. Jelle Wallays

Een kaarsje branden. Een klavertje vier zoeken. Een bedevaart naar Lourdes. Als het maar helpt om Jelle Wallays heelhuids door het voorjaar te helpen. De snelle man van Lotto Soudal mag na wat hij liet zien in Parijs-Tours toch wel bij de outsiders gerekend worden voor de kasseiklassiekers zoals de Omloop, Kuurne en Dwars door Vlaanderen. Voor de Ronde of Roubaix komt hij misschien nét te kort.

4. Jasper Philipsen

Rázendsnelle lefgozer, die ondanks dat hij nog altijd maar 21 is al een pak ereplaatsen verzamelde. De spurter van Team Emirates bewees in de Tour Down Under vorige maand dat hij helemaal klaar is om te knallen in het voorjaar. Eindigde tweede, derde, vierde en vijfde en won het puntenklassement. Pakt hij binnenkort z’n eerste echt grote zege? ‘t Zou niemand verbazen. Ook al gaat hij dit seizoen minder wedstrijden rijden om als hij er is, frisser aan de start te staan.

5. Ivan Garcia Cortina

Rijdt voorlopig alleen de Ronde en Parijs-Roubaix, maar het programma van de jonge Spanjaard van Bahrain-McLaren kan nog verder aangevuld worden. Verzamelde vorig seizoen een pak ereplaatsen en won een rit in de Ronde van Californië. Reed al drie keer eerder de Ronde van Vlaanderen en doet het daarin (68ste, 37ste en 24ste) elk jaar beter.

