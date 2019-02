De Gouden Cross zit erop: dit zijn de winnaars van de laatste speeldag en de eindlaureaten! Redactie

20 februari 2019

Ruben Kempen wint laatste Gouden Cross-racefiets…

Ruben Kempen uit Geel voorspelde het al met de naam van zijn winnend team: “Tis weer voorbij!”. Het Gouden Cross seizoen zit er inderdaad weer op. Op de valreep wist Ruben de 20ste speeldag binnen te halen. Hij veroverde liefst 629 punten en wint een JAGUAR racefiets of mountainbike!

Proficiat, Ruben, alsook alle eindwinnaars…

… in het bijzonder Rene Neyt uit Sint-Amandsberg! Rene is immers onze eindlaureaat, en wint dankzij z’n team Banjora (12962 punten!) liefst 5.000 euro cash!

…maar ondertussen zijn ook GOUDEN KLASSIEKERS begonnen!

Het einde van dit Gouden Cross-seizoen is dan wel een feit, de fanatieke spelers komen echter meteen opnieuw aan hun trekken. U kan vanaf nu op www.goudenklassiekers.hln. be immers al meespelen met de GOUDEN KLASSIEKERS. Voorspel de winnaars van de wedstrijden in het klassieke voorjaar en win 5.000 euro cash, een elektrische fiets, of een van de vele andere prijzen. Veel succes!

DE WINNAARS VAN DE LAATSTE SPEELDAG IN DE GOUDEN CROSS:

DE EINDWINNAARS IN DE GOUDEN CROSS:

1 € 5000 cash Rene Neyt

2 € 2500 cash Arie Zijlstra

3 € 1000 cash Eric Bracke

4 Jaguar racefiets of mountainbike theo vloeberghs

5 Jaguar racefiets of mountainbike Jens Vloeberghs

6 LG Smart TV 43" evi Van Genechten

7 LG Smart TV 43" Eric Lecoq

8 LG Smart TV 43" Mario Vanden Berghe

9 LG Smart TV 43" Jacqueline Overmeire

10 LG Smart TV 43" Erik Prinsen

11 Nespresso Magimix zwart yohan Lecoq

12 Nespresso Magimix zwart Bernadette Vanuytsel

13 Nespresso Magimix zwart johan boonen

14 Nespresso Magimix zwart Nikita Vanboterdael

15 Nespresso Magimix zwart Thomas Prinsen

16 iPhone 6 16GB Patrick De Ren

17 iPhone 6 16GB Robert Genouw

18 iPhone 6 16GB Ruben Kempen

19 Bioracer Trolley Davy Smet

20 Bioracer Tempest Spring Jacket Maurits Bracke

21 Bioracer Tempest Spring Jacket Lucia Van Ammel

22 Bioracer Tempest Spring Jacket Kristof Jacobs

23 Bioracer Tempest Spring Jacket nadine van landuyt

24 Bioracer Tempest Spring Jacket Charel Lenaerts

25 Bioracer Tempest Spring Jacket Linda Neyt

26 Bioracer Tempest Spring Jacket Toon Claes

27 Bioracer Tempest Spring Jacket danny verhulst

28 Bioracer Tempest Spring Jacket Tony Plasschaert

29 Bioracer Tempest Spring Jacket Jonas Droessaert

30 Bioracer Tempest Spring Jacket annick furniere

31 Bioracer Tempest Spring Jacket Tony Ysabie

32 Bioracer Tempest Spring Jacket Jan Elens

33 Bioracer Tempest Spring Jacket Tom Boyen

34 Bioracer Tempest Spring Jacket Guido Noppe

35 Bioracer Tempest Spring Jacket Ruud Bracke

36 Bioracer Tempest Spring Jacket Annelies Verheyen

37 Bioracer Tempest Spring Jacket Gerrit Genouw

38 DOMO Panini Grill PIET HUYSENTRUYT DO9037G De Rocker Dirk

39 DOMO Panini Grill PIET HUYSENTRUYT DO9037G joris vandekerckhove

40 DOMO Panini Grill PIET HUYSENTRUYT DO9037G rosanne dierick

41 DOMO Panini Grill PIET HUYSENTRUYT DO9037G Gino Claerhout

42 DOMO Panini Grill PIET HUYSENTRUYT DO9037G Nicole Pieters

43 DOMO Panini Grill PIET HUYSENTRUYT DO9037G Nico Vervaet

44 DOMO Panini Grill PIET HUYSENTRUYT DO9037G Nicole Pieters

45 DOMO Panini Grill PIET HUYSENTRUYT DO9037G Katleen Velghe

46 DOMO Panini Grill PIET HUYSENTRUYT DO9037G Davy Mertens

47 domo tONDEUSE iNOX do7033 Ellen Verbeke

48 domo tONDEUSE iNOX do7033 Isabelle De Clercq

49 FRITEUSE DOMO DO461FR kathleen bronckaers

50 FRITEUSE DOMO DO461FR Wim Van Halen

51 FRITEUSE DOMO DO461FR Peter Vercauteren

52 FRITEUSE DOMO DO461FR Evert Jan Prinsen

53 FRITEUSE DOMO DO461FR Jan Arts

54 FRITEUSE DOMO DO461FR Marcel Spijker

55 FRITEUSE DOMO DO461FR Pieter Prinsen

56 FRITEUSE DOMO DO461FR Koen Michiels

57 Powerbank Ellen De Schutter

58 Duoticket Superprestige 19-20 Karl Valkiers

59 Duoticket Superprestige 19-20 Richard Van Hoegaerden

60 Duoticket Superprestige 19-20 Kristel Matthé

61 Duoticket Superprestige 19-20 sven buyl

62 Duoticket Superprestige 19-20 Filip Geernaert

63 Duoticket Superprestige 19-20 willy verhulst

64 Duoticket Superprestige 19-20 Ann Roobroeck

65 Duoticket Superprestige 19-20 Rudi Franckaert

66 Duoticket Superprestige 19-20 Kamiel De Rocker

67 Duoticket Superprestige 19-20 Jan Wolput

68 Puzzelpakket (4 boekjes) Julien Stekelorum

69 Puzzelpakket (4 boekjes) rudy steghers

70 Puzzelpakket (4 boekjes) Gilles Sels

71 Hapkin 4 x 33cl Saskia Sowikromo

72 Hapkin 4 x 33cl Eddy De Clercq

73 Hapkin 4 x 33cl Benedict Geldof

74 Hapkin 4 x 33cl maarten taelemans

75 Gratis ploeg Gouden Klassiekers Ruben Doom

76 Gratis ploeg Gouden Klassiekers geert moreel

77 Gratis ploeg Gouden Klassiekers Joan Van Halen

78 Gratis ploeg Gouden Klassiekers Tony Plasschaert

79 Gratis ploeg Gouden Klassiekers Arold Arts

80 Gratis ploeg Gouden Klassiekers Kristine Petrosyan

81 Gratis ploeg Gouden Klassiekers Rita Dhuyvetter

82 Gratis ploeg Gouden Klassiekers Katia Poelman

83 Gratis ploeg Gouden Klassiekers Kitty Ingenhut

84 Gratis ploeg Gouden Klassiekers Stijn Mulders

85 Gratis ploeg Gouden Klassiekers Jean-Pierre Martens

86 Gratis ploeg Gouden Klassiekers Nora De weerdt

87 Gratis ploeg Gouden Klassiekers Bram Smet

88 Gratis ploeg Gouden Klassiekers Jochen Vermoortele

89 Gratis ploeg Gouden Klassiekers willy willems

90 Gratis ploeg Gouden Klassiekers Luis Rosa

91 Gratis ploeg Gouden Klassiekers Danny Vanseveren

92 Gratis ploeg Gouden Klassiekers Jozef De Troyer

93 Gratis ploeg Gouden Klassiekers Evelyne Sannen

94 Gratis ploeg Gouden Klassiekers joris boonen

95 Gratis ploeg Gouden Klassiekers Luc Van Bockstal

96 Gratis ploeg Gouden Klassiekers Jari Ingenhut

97 Gratis ploeg Gouden Klassiekers Erik Maes

98 Gratis ploeg Gouden Klassiekers Carla Van den Broek

99 Gratis ploeg Gouden Klassiekers david vastenavondt

100 Gratis ploeg Gouden Klassiekers Bernard Biebuyck