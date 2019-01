De Gorilla op avontuur in Afrika: Greipel start seizoen in... Gabon Bart Audoore

23 januari 2019

08u45

Bron: Eigen berichtgeving 0 Wielrennen Hij zit al vijftien jaar in het vak, maar koersen in Afrika had hij nog nooit gedaan. André Greipel (36) debuteerde deze week voor zijn nieuwe ploeg in La Tropicale Amissa Bongo in Gabon. “Een avontuur.”

“Gemotiveerd als een kadet”, zo omschrijven ze André Greipel bij zijn nieuwe ploeg Arkéa-Samsic. De Duitser vindt het wel iets hebben: koersen in Gabon. “Ik was nog nooit in Afrika geweest”, vertelde hij eerder deze week. “Ik ben benieuwd wat het gaat geven. Het is een avontuur, ja.”

