De Giro start pas in mei, maar nu al showt Remco Evenepoel het roze voor eigen kledingcollectie ODBS

03 maart 2020

12u05

Al twee eindzeges in rittenkoersen heeft hij dit jaar op zak. En nu ook zijn eigen kledingcollectie. Voor het Belgische ZEB creëerde Remco Evenepoel 'R.EV 1703', naar de initialen van zijn naam gevolgd door de postcode van woonplaats Schepdaal. Met ook een shirt in het roze, een knipoog naar de Ronde van Italië. De Giro wordt straks de eerste grote ronde van onze landgenoot en een belangrijke waardemeter.

Evenepoel treedt met zijn vestimentaire zijsprong in de sporen van Leicester-voetballer Dennis Praet, die voor ZEB al uitpakte met de collectie DYJCode. “Al enkele jaren experimenteer ik op mijn website met een eigen supporterslijn. De bedoeling is om die nu samen met ZEB te professionaliseren en toegankelijk te maken voor iedereen”, aldus de ‘ontwerper’ in Evenpoel. Hij koos vooral voor ‘electric blue’ en kaki groen als kleuren.

De supporterscollectie is gericht op mannen, vrouwen en kinderen en telt vooral shirts, sweatshirts en broeken. Met de nodige knipoogjes naar het wielerjargon. Zo moest ‘bidon collé’ van Remco een plaats krijgen op een sweater: die uitdrukking verwijst naar renners die doen alsof ze een drinkbus willen, om zich zo even vast te houden aan een volgwagen om de kloof met het peloton te dichten. Als specialist in het tijdrijden werd er ook voor opschriften als ‘Against the clock’ en ‘Life is a Time trial’ gekozen.

De collectie is vanaf vandaag beschikbaar in alle 70 ZEB-winkels en op zeb.be.