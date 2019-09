De Gendt zegt dat hij WK niet rijdt, bondscoach Verbrugghe weet officieel nog van niets Redactie

03 september 2019

12u07

Bron: Het Nieuwsblad 0 Wielrennen Thomas De Gendt zal eind deze maand niet deelnemen aan het WK wielrennen in Yorkshire. Bondscoach Rik Verbrugghe overwoog om de avonturier van Lotto-Soudal op te nemen in zijn selectie, maar De Gendt geeft bij Het Nieuwsblad aan dat hij zijn plek zal afstaan.

Thomas De Gendt rijdt een atypisch seizoen. De 32-jarige vrijbuiter van de Lotto-ploeg nam al deel aan de Giro en de Tour de France en op dit moment rijdt hij ook de Ronde van Spanje. “De vraag is of Thomas na de Giro, de Tour en de Vuelta nog fris genoeg zal zijn”, zegt Belgisch bondscoach Rik Verbrugghe vandaag in een interview met onze krant. “We gaan daar een eerlijk gesprek over ­voeren.” Dat gesprek kwam er nog niet, maar De Gendt heeft wel beslist dat hij zal passen voor het wereldkampioenschap.

“Ik moet eerlijk zijn met mezelf en de bond”, zegt De Gendt in Het Nieuwsblad. “Ik heb de jongste dagen ondervonden dat mijn conditie in dalende lijn gaat. Als je ziet hoeveel Belgen er zich opnieuw melden, dan zou ik het niet eerlijk vinden tegenover die renners dat ik naar het WK ga met een mindere vorm, terwijl zij in een opbouwende conditionele fase zitten. Ik ben goed genoeg om naar het WK te gaan als knecht, maar dan kan je beter andere coureurs meenemen. Als ik mindere benen heb, bestaat de kans dat ik na 150 kilometer uit koers ben. Wat is dan het nut om ernaartoe te gaan?” Verbrugghe zelf vernam officieel nog niets van De Gendt.

De bondscoach geeft wel aan dat hij komende maandag al vier of vijf namen uit zijn selectie zal bekendmaken. “Alleen Van Avermaet en Gilbert zijn al ­zeker van hun plaats. Met de rest wacht ik nog tot na de Vuelta en na de koersen in Canada (13 en 15 september, red.). Het parcours in ­Yorkshire lijkt erg op dat in Quebec en Montreal. De eerste 180 kilometer zijn een soort Ardense klassieker, in de lokale ­ronden is het een soort Amstel Gold Race.”