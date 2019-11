De Gendt wil eerlijke kans met oog op olympische tijdritticket: "Raar dat niemand aan mij denkt" Marc Ghyselinck

26 november 2019

14u31 0 Wielrennen Remco Evenepoel was al zeker, Victor Campenaerts en Wout van Aert voelen zich ook geroepen. Yves Lampaert en Laurens De Plus zijn kandidaat en nu wil ook Thomas De Gendt deelnemen aan de olympische tijdrit van Tokio. "Als ik niet word geselecteerd, zal ik mij daarbij neerleggen. Maar ik wil mijn kans gaan."

Vandaag is de laatste en de langste rit van de Final Escape van Thomas De Gendt en zijn goede vriend en ploegmaat Tim Wellens. Zes dagen lang reden ze over de gravelpistes van de Montañas Vacias, het zogenaamde Spaanse Lapland. Waar niet alleen de wegen, maar ook het klimaat hard is geweest.

"Dinsdag zitten we nog zeven uur op de fiets. Het wordt de zwaarste en de langste rit. Maandag deden we vier uur over de eerste veertig kilometer. We klommen twintig kilometer met een gemiddelde van vijf km/u. Het was ook maandag donker toen we in het hotel arriveerden."

De Gendt en Wellens doen het voor de lol. Maar in gedachten is De Gendt ook al bij het nieuwe wielerseizoen, wanneer er in Tokio om olympische medailles wordt gekoerst. En nu bij de Belgen de strijd weer helemaal open ligt voor een tweede ticket in de olympische tijdrit, wil Thomas De Gendt dat er ook aan hem wordt gedacht.

Combinatie met wegrit

"Ik lees en hoor over de Spelen. Maar nergens wordt mijn naam vermeld, niet door bondscoach Rik Verbrugghe en niet door de journalisten. Ik vind dat raar. Ik ben in de top tien geëindigd in de tijdritten van de drie grote rondes. Twee keer (in de Giro en de Tour, red.) was ik derde. Ik wil dat men ook aan mij denkt voor de olympische tijdrit."

Omdat de tijdrijders ook deel uitmaken van de vijfkoppige selectie voor de olympische wegrit, solliciteert De Gendt nadrukkelijk naar een plek. "Als de tijdrit apart stond, was ik kansloos. Maar in een wegrit over de Mount Fuji kan ik de ploeg van nut zijn."

Meer dan Victor Campenaerts, zegt De Gendt. Campenaerts is een betere tijdrijder, maar in de wegrit vindt De Gendt zich de betere.

De olympische tijdrit wordt één week na het einde van de Tour gereden. De Gendt rijdt de Tour en hij zegt dat hij in juli top zal zijn. "Ik heb dat aan Rik Verbrugghe gezegd. Die weet dat het zo zal zijn."

Speciaal stuur

De Gendt wil zich de komende maanden toeleggen op de tijdrit. "Ik zal werken aan mijn aerodynamische positie. Ik laat een speciaal stuur maken, daar ga ik zelf in investeren. Dat zal ook voordeel opleveren. De ploeg heeft me beloofd dat ik in Spanje, waar ik een deel van het jaar woon en train, een tijdritfiets ter beschikking krijg."

De Gendt beseft dat de plaatsen duur zijn. "Ik wil mijn kans gaan. Als ik niet word geselecteerd, zal ik mij daarbij neerleggen. Maar ik wil dat de bondscoach rekening met me houdt."