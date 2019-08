De Gendt: “Toen we lazen dat Bjorg overleden was, werd er niets meer gezegd. Er was enkel gevloek” MCA

07 augustus 2019

17u07

België eindigde op de vierde plaats op het EK ‘Team Relay’. Thomas De Gendt was één van de Belgische mannen die aan de start verscheen en de renner van Lotto-Soudal vond de nieuwe discipline naar eigen zeggen “wel leuk”. “Het deed pijn. Ik doe toch liever een individuele tijdrit, waarin je één tempo kan rijden en zelf ‘stop' kan zeggen als het te veel pijn doet”, aldus De Gendt voor de microfoon van VTM Nieuws. “Dit is toch anders dan een ploegentijdrit. Hier heb je minder tijd om te recupereren. Als aan dat concept nog wat gesleuteld wordt, zit er misschien wel toekomst in deze discipline.”

De Gendt verloor deze week zijn ploegmaat Bjorg Lambrecht, die overleed na een zware val in de Ronde van Polen. “Op weg naar Alkmaar vernamen we de eerste berichten over de val en de helikopter. ‘Het zal wel erg zijn’, denk je dan, maar niemand verwacht natuurlijk dat het zó erg is. Vijftien kilometer voor we hier in Alkmaar aankwamen, lazen we dan dat Bjorg overleden was en dan werd er ook niets meer gezegd. Er was enkel wat gevloek.”

“Hier in Alkmaar ben je dan niet alleen”, gaat De Gendt voort. “Lawrence (Naesen, red.) was mijn kamergenoot en dan heb je ook wel wat steun aan elkaar. Maar als ik straks alleen zit in de auto naar huis, zal de slag denk ik pas echt komen. Bjorg is een graag geziene kerel en ik denk dat het moeilijk is voor iedereen in de ploeg. Heel moeilijk zelfs en dan kan je je niet voorstellen wat het voor de familie en de ouders is. Iedereen die kinderen heeft wil zich zoiets liever niet voorstellen.”

