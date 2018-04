De Gendt steekt berg- en puntentrui op zak in Romandië, slotrit is kolfje naar de hand van Ackermann Mike De Beck

29 april 2018

14u46 32 Wielrennen Thomas De Gendt heeft een fantastische week in de Ronde van Romandië afgesloten met een eindzege in het punten- en het bergklassement. Vanuit de buik van het peloton kon de renner van Lotto-Soudal het koersverloop rustig afwachten. De Gendt zag zo hoe Pascal Ackermann de slotrit naar zijn hand zette en Timothy Dupont naar een knappe vierde plek spurtte. Primoz Roglic is de eindwinnaar van de rittenkoers.

Het mocht dan wel de slotetappe zijn van deze rittenkoers, toch beleefde het peloton een relatief rustige dag. Vijf renners Verona (Mitchelton), Gougeard (AG2R), Storer (Sunweb), Sivakov (Sky) en Winner Anacona (Movistar) kregen een vrijgeleide. Ook al bleef de voorsprong heel beperkt.

Bergtrui en puntentrui voor De Gendt

Dat was ook meteen goed nieuws voor Thomas De Gendt. Geen enkele vluchter kon de bergtrui van de avonturier van Lotto-Soudal afsnoepen. Zonder vandaag echt veel energie te verspelen, stelde onze landgenoot de trui dan ook veilig. Op die manier sluit de 'Schorpioen van Semmerzake' zijn Ronde van Romandië fantastisch af. Met een ritzege, opnieuw heel wat aanvalskilometers, de bergtrui én ook de puntentrui in de koerszak.

De strijd voor de dagzege was echter nog niet gestreden. In het peloton vonden BORA-Hansgrohe en Bahrain Merida elkaar en ging het tempo met een ruk de hoogte in. Op zo'n tien kilometer van de streep in Genève werden de overgebleven vluchters helemaal opgepeuzeld. Het leek allemaal uit te draaien op een spurt. Sonny Colbrelli, toch wel de favoriet, schuifelde alvast zenuwachtig heen en weer op zijn zadel.

Colbrelli laat zich kaas van het brood eten

De snelle Italiaan had namelijk iets goed te maken. In de eerste rit in lijn liet Colbrelli zich al in de luren leggen door Omar Fraile. Ook vandaag moest hij tevreden zijn met een ereplaats. Colbrelli kwam te vroeg op kop om het af te maken in de spurt. Daardoor kon BORA-Hansgrohe profiteren. Daar werd het speerpunt van de wielerformatie wel op tijd afgezet zodat Pascal Ackermann naar de zege kon snellen. Voor Michael Morkov en Roberto Ferrari. Onze landgenoot Timothy Dupont snelde nog naar een knappe vierde plek. Jens Keukeleire werd achtste. De eindzege van Primoz Roglic kwam niet meer in gevaar.

Uitslag slotetappe:

1. Pascal Ackermann (Dui/BOH) in 4u09:51 (gem. 43,65 km/u)

2. Michael Morkov (Den/QST) op 0:00

3. Roberto Ferrari (Ita/UAD) 0:00

++ 4. Timothy Dupont (Bel/WGG) 0:00

5. Rudiger Selig (Dui/BOH) 0:00

6. Sonny Colbrelli (Ita/TBM) 0:00

7. Benjamin Thomas (Fra/GFC) 0:00

++ 8. Jens Keukeleire (Bel/LTS) 0:00

9. Michael Albasini (Zwi/MTS) 0:00

10. Samuel Dumoulin (Fra/ALM) 0:00

Eindstand:

1. Primoz Roglic (Sln/TLJ) de 681,4 km in 17u09:00 (gem. 39,73 km/u)

2. Egan Bernal (Col/SKY) op 0:08

3. Richie Porte (Aus/BMC) 0:35

4. Jakob Fuglsang (Den/AST) 01:16

5. Rui Costa (Por/UAD) 01:23

6. Steven Kruijswijk (Ned/TLJ) 02:32

7. Rohan Dennis (Aus/BMC) 02:49

8. Pierre Latour (Fra/ALM) 02:49

9. Emanuel Buchmann (Dui/BOH) 03:09

10. Daniel Martin (Ier/UAD) 03:12