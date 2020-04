De Gendt is tevreden, maar houdt slag om de arm: “We hebben al een datum, absolute zekerheid bijlange nog niet” KDW/SVBM

15 april 2020

17u05 0 Wielrennen Het is voor iedereen goed dat er een concreet plan op tafel ligt, maar of dat plan ook realiteit wordt, is allesbehalve 100% zeker. Dat is de teneur van een videogesprek met Thomas De Gendt (33). De renner van Lotto-Soudal lijkt een zekerheid voor de Tour, of hij daarna de Giro of de Vuelta rijdt, valt nog te bezien.



Thomas De Gendt gaf gisteren aan dat hij nog steeds dacht dat Parijs-Nice de laatste koers van 2020 was. Maar kijk, een dag later ziet de wereld er wat anders uit. UCI en ASO maakten vandaag bekend dat er een nieuwe wielerkalender op tafel ligt. De Ronde van Frankrijk gaat van start op 29 augustus. De Gendt is tevreden met die beslissing. “Hiervoor was het nog wat gissen wanneer de Tour zou doorgaan, als die al zou doorgaan. Nu hebben ze uiteindelijk data vrijgegeven, dus hebben we weer een punt waar we naartoe kunnen werken”, aldus de renner van Lotto-Soudal.

De Oost-Vlaming is dus opgetogen met het nieuwe programma in het najaar, maar houdt tegelijkertijd ook een slag om de arm. “De pandemie moet onder controle zijn vooraleer we echt kunnen koersen. We hebben al een datum, maar absolute zekerheid bijlange nog niet.” Intussen past De Gendt zijn trainingsritme aan aan de vooropgestelde data. “Nu zal ik weer wat afbouwen, om in juni en juli weer op te bouwen richting Tour.”

Wat de persoonlijke doelen van De Gendt betreft, mikt hij dus vooral op de Ronde van Frankrijk. Of daar de Giro of de Vuelta aan gekoppeld wordt, is nog koffiedik kijken. “Ik richt me enkel op de grote rondes. De Tour is de belangrijkste, dus die zal er sowieso bij zijn. De Giro zal wellicht iets te snel na de Tour volgen. Ik denk dat de Tour en de Vuelta de best mogelijke opties zijn voor mij. Dan moeten we nog zien welke andere koersen er nog tussenin gepland worden.”

