De Gendt en Wellens worden niet gespaard tijdens hun 'Final Breakaway 2'

23 november 2019

17u48

Ze hadden beter hun langlauflatten meegenomen, Thomas De Gendt en Tim Wellens. De renners van Lotto-Soudal worden niet gespaard tijdens hun ‘Final Breakaway 2', de meerdaagse fietsreis van het duo door Spanje. Onze landgenoten begonnen vandaag in Teruel aan hun avontuur en werden tijdens hun tocht meteen getrakteerd op ondergesneeuwde wegen, zo toonden ze op Instagram. De renners waren al met twee dagen vertraging aan hun fietsreis begonnen, nadat De Gendt af te rekenen had gekregen met een migraineaanval en de fiets van Wellens beschadigd was geraakt tijdens de vliegreis.