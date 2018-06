De Gendt doet het kalmer aan voor Tour: "Geen ramp als ik hele week slechte benen heb" MG

05 juni 2018

08u29 0 Wielrennen Elke dag Thomas De Gendt (31) in de krant. Zo ging dat vorig jaar in het Critérium du Dauphiné. Van zondag tot vrijdag reed hij in de 'maillot jaune'. En op zondag gaf hij op met het syndroom van De Quervain. Zo onstuimig zal het er dit jaar met De Gendt niet aan toegaan in de Dauphiné. Hij zegt: "Niets moet, alles mag."

Pro memorie: het syndroom van De Quervain, dat is medisch jargon voor een ontsteking van de duimpees aan de rechterpols, die De Gendt vorig jaar tot opgave dwong. Je leert bij, elke dag, in het wielrennen.

Vandaag is dat nog een verre herinnering. De Gendt is ook niet naar deze Dauphiné gekomen om zijn gloriemomenten van vorig jaar opnieuw te beleven. Hoe leuk dat toen ook was.

