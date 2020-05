De Gendt botst in finale van Challenge of Stars voor klimmers op Ciccone DMM

24 mei 2020

17u17 0 Wielrennen Thomas De Gendt is tweede geworden in de Challenge of Stars. Onze landgenoot botste in de finale van een virtuele klimkoers op de Stelvio op de Italiaan Giulio Ciccone. Ook Chris Froome en Vincenzo Nibali deden mee.

Na de sprintersetappe van gisteren was het vandaag aan de klimmers in de Challenge of Stars. Chris Froome, Jakob Fuglsang, Giulio Ciccone, Simon Geschke, Vincenzo Nibali, Warren Barguil, Rafal Majka en Thomas De Gendt namen het over een viertal klimkilometers tegen elkaar op in een knock-outtoernooi. Op het menu een virtuele tocht naar de Stelvio, een beklimming die uiteraard geen geheimen kent voor Thomas De Gendt.

Onze landgenoot nam het in zijn kwartfinale op tegen Rafal Majka. De Gendt trok van bij de start alle registers open en versmachtte zijn tegenstander met de meter. In de andere kwartfinals gingen de grootste namen er meteen uit. Nibali, Fuglsang en Froome moesten het toneel meteen verlaten. Froome dolf na een technisch probleem het onderspit tegen Frans kampioen Warren Barguil.

Die laatste zou het tegen De Gendt opnemen in de halve finales. De Fransman onderging hetzelfde lot als Majka. De Gendt realiseerde met 8:06 zelfs de snelste tijd van alle beklimmingen. In de finale wachtte met Giulio Ciccone een verrassende tegenstander. Beiden gingen in de eindstrijd vol van start met wattagewaarden die in de buurt van de 700 kwamen.

Ciccone koos ervoor om De Gendt het voortouw te laten nemen bij waarden die niet onder de 400 watt gingen. In een kat-en-muisspelletje kwam de Italiaan in de slotkilometer weer naar het wiel van onze landgenoot. In een ultiem sprintje had Ciccone nog het sterkste eindschot over. Met 7:44 deed de Italiaan nog een flinke hap van de besttijd van De Gendt in de halve finale.

“Ik dacht dat ik zou winnen. Ik had een gat van vier seconden op een bepaald moment”, vertelde De Gendt achteraf. “Helaas kon ik mijn wattages houden tot op het einde. Toen hij er weer bij kwam, wist ik dat het moeilijk zou worden. Ik moest iets proberen, want ik ken Ciccone vrij goed. Ik wist dat hij ook snel kon starten. Ciccone was gewoon de beste. Hij is één van de opkomende namen in het wielrennen.”

