De Gendt: “Als ik nu zo’n duiker langs de kant zie, komt ongeval met Lambrecht automatisch naar boven”

29 december 2019

In de VTM-eindejaarsreeks ‘Dit was 2019' wordt teruggeblikt op de dramatische dood van wielrenner Bjorg Lambrecht. Hij stierf begin augustus na een val in de Ronde van Polen; hij was pas 22. We zochten z’n ploegmaats Thomas De Gendt en Sander Armée op tijdens de stage van Lotto-Soudal op Mallorca. Armée was de kamergenoot van Lambrecht tijdens die Ronde van Polen. “Als je zo’n betonnen duiker lang de graskant op training of in de wedstrijd ziet, komt dat ongeval automatisch naar boven en besef je pas hoe snel het gedaan kan zijn”, aldus De Gendt tijdens de eerste winterstage van Lotto-Soudal zonder Lambrecht.