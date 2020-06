De doodsmak van Froome die blijft nazinderen: “Elke keer als het in mijn hoofd opkomt, lopen de rillingen weer over mijn rug” MXG

12 juni 2020

12u21

Bron: De Telegraaf 0 Wielrennen Exact een jaar geleden won Wout van Aert op straffe wijze de tijdrit in de Dauphiné. Voor Van Aert z’n eerste WorldTour-zege. De dag erop zou meteen z’n tweede volgen. Maar dat is een jaar na datum niet the talk of the town. In de verkenning van die tijdrit crashte Chris Froome zwaar. De Brit brak zowat alles in de linkerkant van z'n lijf en moest een kruis maken over de Tour. Ploegleider Servais Knaven - die achter Froome reed - en ploeggenoot Dylan Van Baarle blikken bij de Nederlandse krant De Telegraaf terug op die bewuste dag.

12 juni 2019, de vierde etappe in de Dauphiné. Een tijdrit in en rond Roanne. Chris Froome gaat met z’n Nederlandse ploegmaat Wout Poels het parcours van ruim 26 kilometer verkennen. De Brit haalt in een afdaling even zijn hand van zijn stuur om zijn neus schoon te maken. Net op dat moment blaast een windstoot het voorwiel van zijn Pinarello-fiets onder hem vandaan. De Brit verliest de controle over zijn tuig en smakt tegen een betonnen muur langs de kant van de weg. Zijn fietscomputer gaf aan dat hij op het moment van de val met een snelheid reed van 54 kilometer per uur.

Ik weet nog dat hij daar helemaal in de kreukels vroeg of hij wel de tijdrit nog kon rijden. Servais Knaven

Froome wordt direct verzorgd. Gelukkig voor de Brit zit amper 50 meter verderop een koersdokter te eten. Die dient Froome onmiddellijk de eerste zorgen toe. Haar bijstand in de eerste minuten na de crash zou cruciaal blijken. De viervoudige Tourwinnaar wordt daarna naar het ziekenhuis van Roanne gebracht waar hij meteen geopereerd wordt. Zes uur lang. Het verdict: een gebroken dijbeen, elleboog, heup, gebroken nekwervels en enkele gebroken ribben. Drie weken later start de Tour in Brussel, die haalt Froome hoe dan ook niet. “Ik kruip nooit meer op een fiets”, klonk het vlak na de val bij de Brit.

Rillingen

Op het moment van de val rijdt Servais Knaven (49) in de ploegauto achter Froome en Poels. In De Telegraaf blikt de ploegleider van Team INEOS terug op de crash. “Elke keer als het in mijn hoofd op komt, lopen de rillingen weer over mijn rug”, klinkt het bij de winnaar van Parijs-Roubaix 2001. “De eerste reactie was dat het leek mee te vallen, want in een auto heb je niet het idee dat je 60 kilometer per uur rijdt. En je ziet wel vaker renners vallen, maar die staan meestal vrij snel weer op. Toen we uit de wagen stapten en bij hem kwamen, zagen we meteen dat het goed mis was.”

“Chris was in shock, maar wel grotendeels bij bewustzijn. Ik weet nog dat hij daar helemaal in de kreukels vroeg of hij wel de tijdrit nog kon rijden”, aldus Knaven.

Ook Dylan Van Baarle (28) reed met INEOS het Critérium du Dauphiné. De Nederlander had er net zijn verkenning op zitten toen hij op de ploegbus het nieuws van Froome vernam. “Iedereen moest natuurlijk nog de tijdrit afwerken, maar er heerste een enorme ’downstemming’. We wisten niet meteen hoe ernstig hij er aan toe was, maar je zit hoe dan ook met een klotegevoel op de fiets” Van Baarle zou in die Dauphiné nog de slotrit winnen. “We waren in die Dauphine met Chris om de eindzege te pakken, maar toen hij wegviel, konden we voor onze eigen kans gaan. Die hebben we toen gegrepen.”

Opnieuw goede waardes

Van Baarle traint vaak samen met Froome. De twee gingen begin dit jaar nog samen op trainingsstage in Zuid-Afrika. Ook nu onderhouden ze in Monaco nog samen hun conditie. “We hebben het deze week nog over die zware val gehad. Chris begon er zelf over dat het een jaar geleden was, en toen grapte ik dat we dan maar een fles champagne open moesten trekken. Hij reageerde gevat met het idee om op de bewuste datum op zijn tijdritfiets te gaan trainen. We hebben er meer grappen over gemaakt, maar het is natuurlijk superknap dat hij weer terug is. In de trainingen gaat het allemaal heel goed, en hij trapt ook goede waardes.”

Froome blijft ondertussen gefocust op z'n vijfde Tourzege. De Brit kan zo Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault en Miguel Indurain vervoegen als vijfvoudige winnaars van de Ronde van Frankrijk. Knaven gelooft er alvast in. “Vanaf het eerste moment heeft hij maar één doel voor ogen gehad en dat is de Tour voor de vijfde keer winnen. Voor iedereen is de vraag of hij dit jaar al goed genoeg is, ook voor ons en hemzelf. Maar hij gaat er wel voor.”

Op 29 augustus start voor Froome in Nice de jacht op een vijfde Tourzege.

