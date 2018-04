De dominantie van Quick.Step in cijfers: laatste blinde vlek in het voorjaar uitgewist. Geslaagd met grootste onderscheiding Mike De Beck

22 april 2018

22 april 2018

Van de 20 eendagskoersen op de wielerkalender in de WorldTour heeft Quick.Step er na Luik-Bastenaken-Luik vandaag nu al 17 gewonnen. Sinds de oprichting van de wielerformatie rijft het team van Patrick Lefevere de ene koers na de andere binnen. 17 op 20, ofwel 85 procent. Geslaagd met grootste onderscheiding.

'Ziezo, die laatste blinde vlek in het voorjaar is nu ook uitgewist', dacht Bob Jungels. De Luxemburger schoot vandaag opnieuw raak voor Quick.Step Floors. Nummer 27 al in 2018. Met Luik-Bastenaken-Luik heeft Patrick Lefevere sinds het begin van de sponsoring van de laminaatfabrikant nu elke eendagskoers van het voorjaar op zijn palmares staan.

De cijfers ogen bijzonder indrukwekkend. Tussen 2003 en 2018 won de ploeg van Lefevere maar liefst 41 voorjaarskoersen. Met de zeven zeges in de Ronde van Vlaanderen als absolute uitschieter. Sterker nog: als we er de hele wielerkalender eens bij nemen, wist Quick.Step slechts drie 1.1-koersen niet te winnen. De Eschborn-Frankfurt, de Bretagne Classic en de GP van Montréal. Lukt het Lefevere en co nog om ook die ritten in de wacht te slepen? Ze zijn alvast wel goed op weg.

Quick-Step Floors in the Spring Classics (2003-2018):

7🏆 Ronde van Vlaanderen

6🏆 Dwars door Vlaanderen

6🏆 E3 Harelbeke

6🏆Kuurne-Brussels-Kuurne

5🏆Paris-Roubaix

3🏆Gent-Wevelgem

2🏆Milano-Sanremo

2🏆Omloop Het

2🏆Amstel Gold Race

1🏆Fleche Wallonne

1🏆Liege-Bastogne-Liege