De clash tussen topfavorieten Van Aert en Van der Poel in cijfers Bart Audoore

11 oktober 2020

Interessante clash vandaag: met Wout van Aert en Mathieu van der Poel staan de twee beste klassieke coureurs van het moment opnieuw tegenover mekaar. Na een geweldige Italiaanse campagne en een uitstekende Tour start de Belg zonder druk: alles wat nu nog volgt, is bonus. De hamvraag is wat er nog overblijft van zijn topvorm? De Nederlander volgt de omgekeerde beweging, hij haalt na een paar moeilijke maanden nu pas zijn beste niveau en is nog op zoek naar die grote overwinning. Hij staat voor de uitdaging om van dit vreemde 2020 alsnog een topjaar maken. (BA)

De clash in cijfers:

Wout van Aert

• 26jaar

• 1,90m & 76 kg

• Jumbo-Visma (WorldTour)

• Contract tot eind 2021

• 355.000 volgers op Instagram en 120.970 volgers op Strava

ALS WEGRENNER

• 17 overwinningen, 40x op podium

• Eerste profwedstrijd: 65ste, Omloop der Kempen op 19 mei 2013

• 164 wedstrijden in 8 seizoenen

• 5.436 UCI-punten in carrière

ALS VELDRIJDER

• 60 overwinningen, 3x wereldkampioen

SINDS HERVATTING

• 32 koersdagen (5.303 kilometer)

• 6 zeges (Strade Bianche, Milaan-Sanremo, rit Criterium du Dauphiné, BK tijdrijden, 2 ritten Tour

• 11x op podium

• 2.175 UCI-punten

Mathieu van der Poel

• 25jaar

• 1,84m & 75 kg

• Alpecin-Fenix (ProContinentaal)

• Contract tot eind 2023

• 491.000 volgers op Instagram en 107.480 volgers op Strava

ALS WEGRENNER

• 26 overwinningen 48x op podium

• Eerste profwedstrijd: 7de, Omloop der Kempen op 25 mei 2014

• 131 wedstrijden in 7 seizoenen

• 4.795 UCI-punten in carrière

ALS VELDRIJDER

• 132 overwinningen, 3x wereldkampioen

SINDS HERVATTING

• 22 koersdagen (3.902 kilometer)

• 4 zeges (NK op de weg, rit Tirreno-Adriatico, rit en eindklassement BinckBank Tour)

• 6x op podium

• 1.440 UCI-punten

