De Cauwer verwacht veel van Vuelta: "Campenaerts, Lambrecht, Benoot, Teuns: ik wil het zien" Bart Audoore

23 augustus 2018

23u55

Bron: Eigen berichtgeving 0 Wielrennen Vanmiddag vliegt José De Cauwer naar Malaga voor de start van de Ronde van Spanje. Drie weken lang neemt hij opnieuw plaats naast Michel Wuyts in de commentaarcabine. Dat het een Vuelta om naar uit te kijken is, zegt hij. "Ik verwacht veel van de Belgen."

De Tour heeft ons op onze honger ­gelaten. Mogen we hopen op een ­boeiende Vuelta?

"Voor ik daarop antwoord eerst iets over de Tour: we mógen niets anders verwachten van de Tour. Natuurlijk zijn die vlakke ritten saai als je op spektakel hoopt, maar wie iets anders denkt te krijgen, vergist zich. Die lange vlakke ritten trekken sprinters aan en die brengen allemaal volk mee om de koers te controleren. In de Tour heb je alle beste renners van de wereld samen, maar ze krijgen elk maar twee centimeter speelruimte."

De Vuelta wordt anders?

Je hebt 10% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over Vuelta

sport

sportdiscipline

wielersport

wegwielrennen

Tour

Benoot

Sagan