De Britse heerschappij: Sky-trein denderde door het peloton en stak liefst acht grote rondes in negen jaar tijd op zak

12 december 2018

12u13 0 Wielrennen Succesvoller dan ooit in de grote rondes en toch besloot Team Sky de stekker uit het sponsorcontact te trekken. Na het seizoen in 2019 moet de Britse wielerformatie op zoek gaan naar een nieuwe geldschieter. Het kan alvast wel schermen met zes eindoverwinningen in de Tour de France en daarnaast ook een zege in de Vuelta en de Giro.

“We willen Sky graag bedanken voor de steun en in het bijzonder voor de kans om Groot-Brittannië te helpen om een wielernatie te worden.” Dat mag zeker gezegd worden. Nadat Bradley Wiggins in 2012 de eerste Britse winnaar van de Tour de France werd, volgden zijn landgenote Chris Froome (tot vier keer toe) en Geraint Thomas het goede voorbeeld. Sinds Sky in 2010 zijn intrede maakte in het wielerpeloton kende de ploeg een exponentiële groei. Na een samenwerking van negen jaar (in 2019 komt daar allicht nog wat bij) klokken ze voorlopig af op acht grote rondes, 52 zeges in andere rittenkoersen en 25 eendagswedstrijden.

Maar hoe kwamen al die zeges tot stand? Team Sky legde vooral de nadruk op de wetenschap en focuste zich op de details. Ofwel de “marginal gains” zoals manager Dave Brailsford het maar al te graag noemde. Er werd hard op gehamerd om vooruitgang te boeken onder het motto ‘alle beetjes helpen’. Een opvallende filosofie die ontstond in Japan. Daar gingen bedrijven na de Tweede Wereldoorlog op zoek naar details die verbeterd kunnen worden. Die verbeteringen vertaalden zich ook al snel in de resultaten van Sky.

2010: Wiggins pakt meteen roze leiderstrui

Het was in 2009 dat het Britse televisiebedrijf BSkyB (nu Sky UK) het gloednieuwe Sky Professional Cycling boven het doopvont hield. In 2010 maakte de wielerformatie ook haar intrede in het peloton met renners als Bradley Wiggins, Geraint Thomas, Ian Stannard, Juan Antonio Flecha en één Belg: Serge Pauwels. De nadruk lag op het in de kijker zetten van Brits wielertalent en dat deed Bradley Wiggins dan ook in dat eerste jaar door de proloog in de Giro te winnen. Hij werd zo de eerste Sky-renner die de leiderstrui mocht dragen in een grote ronde. De ervaren klassieke renner Juan Antonio Flecha stak dan weer de Omloop op zak. HIj droeg zijn zege nadien op aan de overleden Frank Vandenbroucke.

Grootste overwinning: Omloop (Juan Antonio Flecha)

Ritzege in Grote Rondes: 1 in Giro (Bradley Wiggins)

2011: eerste succes in de Tour de France

Ook al kreeg het wielerteam een wildcard voor de Tour de France, zegevieren zat er dat jaar niet in. Toch kwam daar snel verandering in. Een jaar na hun eerste deelname schoot Edvald Boasson Hagen zelfs twee keer raak in ‘La Grande Boucle’, maar zag Team Sky wel kopman Bradley Wiggins met een gebroken sleutelbeen uitvallen. ‘Wiggo’ had zijn zinnen nochtans gezet op een goed klassement, nadat hij eerder de Dauphiné op zijn naam schreef. In de Vuelta deden Chris Sutton en Chris Froome er nog twee etappezeges bij. De toon was gezet. Sky mikte op succes in de grote rittenkoersen.

Grootste overwinningen: Kuurne-Brussel-Kuurne (Chris Sutton), Ronde van Beieren (Geraint Thomas), Critérium du Dauphiné (Bradley Wiggins), Ronde van Denemarken (Simon Gerrans), Eneco Tour (Edvald Boasson Hagen), Vatenfall Cyclassics (Edvald Boasson Hagen)

Ritzeges in Grote Rondes: 2 in Tour (Edvald Boasson Hagen), 2 in Vuelta (Chris Sutton en Chris Froome)

2012: eerste Britse Tourwinnaar en veelvraat Cavendish

Verder gaan op de ingeslagen weg was dus de boodschap. Terwijl ze Bradley Wiggins klaarstoomden (hij won de Dauphiné) voor eindwinst in het grootste wielercircus op aarde plukte het in 2012 ene Mark Cavendish weg bij HTC - High Road. Een meer dan geslaagde zet, want Cavendish liet zijn snelle benen het woord voeren. Met liefst drie etappezeges in de Giro en drie overwinningen in de Tour de France. Hij maakte de natte droom van iedere spurter waar door te winnen op de Champs Elysées. Waaronder de zege waar iedere spurter van droomt: winnen op de Champs Elysées. Voor de vierde keer op rij trouwens, maar in 2012 wel in de regenboogtrui. De perfecte reclame voor Team Sky.

De vete Froome - Wiggins

Daar bleef het echter niet bij, want Bradley Wiggins schreef in 2012 geschiedenis. Al verliep de allereerste eindoverwinning van een Brit in de Tour de France niet zonder slag of stoot. ‘Wiggo’ was door het team vooruitgeschoven als de absolute kopman, ook als zijn ploegmaat Chris Froome bergop over betere benen beschikte. In de 17de rit naar Peyragudes voelde Froome de benen kriebelen en wilde hij achter Alejandro Valverde aan gaan op de slotklim. Dat gebeurde niet. Nadat hij enkele keren achterom keek naar geletruidrager en ploegmaat Wiggins zag ‘Froomey’ dat zijn ploegmaat het lastig kreeg. Toch waren de orders binnen Team Sky duidelijk. Froome gehoorzaamde ook, maar er ontspon zich een heel discussie. Moest Froome niet de kopman worden binnen Sky? Zo ver kwam het niet. Uiteindelijk eindigde Wiggins op het hoogste schavotje, Froome werd tweede. De vrouwen van Froome en Wiggins kregen het wel met elkaar aan de stok.

Grootste overwinningen: Kuurne-Brussel-Kuurne (Mark Cavendish), Parijs-Nice (Bradley Wiggins), Ronde van Romandië (Bradley Wiggins), Ronde van Beieren (Michael Rogers), Critérium du Dauphiné (Bradley Wiggins), Ronde van Frankrijk (Bradley Wiggins), GP Plouay (Edvald Boasson Hagen), GP Montréal (Lars Petter Nordhaug)

Ritzeges in Grote Rondes: 3 in Giro (Mark Cavendish), 6 in Tour (Mark Cavendish (3), Bradley Wiggins (2), Chris Froome)

2013: Froome eist het kopmanschap op

Froome moest nog even geduld uitoefenen en werd daar in 2013 ook voor beloond. Niet Bradley, wel Chris werd de absolute kopman in de 100ste editie van de Tour de France. Het was hij die na eindwinst in de Dauphiné (Richie Porte zegevierde in Parijs-Nice) vol zijn kans mocht gaan in de Tour de France. Froome bedankte voor het vertrouwen en stak naast de eindzege ook nog drie ritzeges in ‘La Grande Boucle’ op zak. Vooral in de vijftiende rit met aankomst op de Mont Ventoux maakte hij indruk. Daar kwamen ook nog eens de ritzege van Vasil Kiryienka in de Vuelta en de ploegentijdrit en etappezege van Rigoberto Uran bij. De toon was gezet. De Sky-trein maakte indruk in het grote rondewerk.

Grootste overwinningen: Parijs-Nice (Richie Porte), Critérium International (Chris Froome), Ronde van Romandië (Chris Froome), Critérium du Dauphiné (Chris Froome), Ronde van Frankrijk (Chris Froome)

Ritzeges in Grote Rondes: 2 in Giro (ploegentijdrit en Rigoberto Uran), 3 in Tour (Chris Froome), 1 in Vuelta (Vasil Kiryienka)

2014: mager jaar in het rondewerk

Hongerig naar meer zette Chris Froome nog maar eens alles op de Tour de France, maar in 2014 draaide het uit op een ontgoocheling. Al in de vijfde etappe, de kasseienrit, ging Froome tegen de grond en moest hij het toneel verlaten. Uiteindelijk moest Sky het in die Tour met een achttiende plek van Mikel Nieve doen in het klassement. Geen eindoverwinning en zelfs geen enkele zege in de drie grote rondes. Bij Sky waren ze wel meer gewoon. Froome besloot zich dan maar toe te leggen op de Vuelta, maar botste daar op Alberto Contador. Dan moesten ze zich maar optrekken aan de zeges van Ian Stannard in de Omloop en Chris Froome in de Ronde van Romandië. Toch sleepte Sky met Michal Kwiatkowski de wereldtitel in de wacht.

Grootste overwinningen: WK (Michal Kwiatkowski), Omloop (Ian Stannard), Ronde van Romandië (Chris Froome)

Ritzeges in de Grote Rondes: /

2015: Froome fietst autoritair naar tweede eindzege

Er was wel beterschap op komst. Nadat Richie Porte nog maar eens Parijs-Nice op zak stak, zegevierden Ian Stannard (in de Omloop) en Geraint Thomas (in de E3 Harelbeke) in het eendagswerk. Chris Froome rondde het dan weer autoritair af in de Tour de France. In de eerste echte bergetappe legde ‘Froomey’ het klassement al in een beslissende plooi. Na tien ritten volgde eerste achtervolger Tejay Van Garderen al op 2' 52". Geen enkele concurrent herstelde van die ferme optater die Froome op de Pierre-Saint-Martin uitdeelde.

Grootste overwinningen: Omloop (Ian Stannard), Parijs-Nice (Richie Porte), E3 Harelbeke (Geraint Thomas), Ronde van Catalonië (Richie Porte), Critérium du Dauphiné (Chris Froome), Ronde van Frankrijk (Chris Froome)

Ritzeges in Grote Rondes: 2 in Giro (Elia Viviani, Vasil Kiryienka), 1 in Tour (Chris Froome), 1 in Vuelta (Nicholas Roche)

2016: eerste monument en nieuwe Tourzege Froome

De Sky-trein denderde onverstoord verder. In 2016 was het Geraint Thomas die Parijs-Nice in de wacht sleepte, Michal Kwiatkowski deed in de E3 Harelbeke hetzelfde en ook Wout Poels kenden klassiek succes na zijn zegetocht in Luik-Bastenaken-Luik. Zo was ook het eerste Monument een feit voor Team Sky. Toch was het opnieuw Chris Froome die de aandacht naar zich toetrok. Na de eindwinst in de Dauphiné plaatste hij zijn vlag in Bagnères-de-Luchon op weg naar eindoverwinning nummer drie in de Tour de France. Ook de klimtijdrit was een kolfje naar de hand van Froome.

Grootste overwinningen: Parijs-Nice (Geraint Thomas), E3 Harelbeke (Michal Kwiatkowski), Luik-Bastenaken-Luik (Wout Poels), Critérium du Dauphiné (Chris Froome), Ronde van Frankrijk (Chris Froome), individuele tijdrit WK (Vasil Kiryienka)

Ritzeges in Grote Rondes: 1 in Giro (Mikel Nieve), 2 in Tour (Chris Froome), 2 in Vuelta (Chris Froome)

2017: Kwiatkowski in Milaan-Sanremo, nummer vier voor Froome

Wie stopte het indrukwekkende Team Sky? Die vraag kwam telkens weer terug in de Tour de France. Niemand, was ook in 2017 het antwoord. Geraint Thomas zorgde in de openingstijdrit voor de enige etappezege terwijl Froome dit keer geen overwinning op zijn naam schreef. Al staat die vierde eindzege ook verre van slecht op zijn palmares. In de vijfde etappe nam Froome de gele trui over van zijn ploegmaat Thomas. Heel even moest hij die ook afstaan aan Fabio Aru, maar uiteindelijk was het toch Froome die met de eindzege aan de haal ging. Zo was hij het record aantal eindzeges in de Tour de France al ruiken. Het dromen voor nummer vijf kon beginnen. De honger was echter nog niet gestild, want Froome trok de lijn gewoon door. Ook de daaropvolgende Vuelta was een prooi voor de Brit met Keniaanse roots.

Een vormzwangere Michal Kwiatkowski drukte dan weer zijn stempel in de eendagswedstrijden. Met de Strade Bianche, Milaan-Sanremo en de Clasica San Sebastian smukte de voormalige wereldkampioen zijn palmares wat op.

Grootste overwinningen: Strade Bianche (Michal Kwiatkowski), Milaan-Sanremo (Michal Kwiatkowski), Ronde van Frankrijk (Chris Froome), Clasica San Sebastian (Michal Kwiatkowski), EuroEyes Cyclassics (Elia Viviani), Bretagne Classic (Elia Viviani), Ronde van Spanje (Chris Froome)

Ritzeges in Grote Rondes: 1 in Giro (Mikel Landa), 1 in Tour (Geraint Thomas), 2 in Vuelta (Chris Froome)

2018: Froome wint ook de Giro en krijgt dan concurrentie uit eigen kamp

Froome raakte ondertussen in opspraak omdat zijn salbutamolwaarde in die Vuelta. De hemel viel op het hoofd van Froome, maar het leek hem op sportief vlak niet te deren. Hij zorgde zelfs voor een bijzonder straf staaltje door ook de Giro te winnen. Zo schreef hij liefst vier grote rondes op rij, iets dat zelfs Eddy Merckx niet lukte. Na zijn overwinning op de Zoncolan, maakte Froome in een moordende bergrit bijzonder veel indruk. Na een solo van liefst 80 kilometer deed hij een gooi naar de eindzege in de Giro. Uiteindelijk won hij die Ronde van Italië ook zodat hij de zevende renner werd die de drie grote rondes kon winnen.

De Tour de France was dan weer een ander verhaal. Froome was zinnens om zich naast Eddy Merckx en co te scharen en voor de vijfde keer de Tour op zak te steken, al kwam er concurrentie uit het eigen kamp. Geraint Thomas bleek in een uitstekende vorm te verkeren en won de Tour de France zelfs nadat hij ook twee etappes naar zijn hand zette. Diezelfde Thomas had eerder ook de Dauphiné gewonnen. Froome werd derde na Tom Dumoulin.

Grootste overwinningen: Tirreno-Adriatico (Michal Kwiatkowski), Ronde van Californië (Egan Bernal), Ronde van Italië (Chris Froome), Critérium du Dauphiné (Geraint Thomas), Ronde van Frankrijk (Geraint Thomas), Ronde van Polen (Michal Kwiatkowski), Ronde van Guangxi (Gianni Moscon)

Ritzeges in Grote Rondes: 2 in Giro (Chris Froome), 2 in Tour (Geraint Thomas)

Ontstaan: 2010

Algemeen manager: Dave Brailsford

Bekendste renners door de jaren heen: Chris Froome (2010-2019), Bradley Wiggins (2010-2015), Geraint Thomas (2010-2019), Michal Kwiatkowski (2016-2019), Juan Antonio Flecha (2010-2012), Edvald Boasson Hagen (2010-2013), Richie Porte (2012-2015)

Eén Belg: Serge Pauwels (2010-2011)