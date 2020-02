De Bondt pakt bergtrui in Portugal: “Nu eerder de prijs voor meest strijdlustige renner” MCA/TLB

22 februari 2020

21u07 0

Zonder ongelukken in de tijdrit morgen wint Dries De Bondt het bergklassement van de Ronde van de Algarve. De renner van Alpecin-Fenix glipte vandaag mee in de vroege vlucht en sprokkelde zo flink wat punten. “Vroeger was de bergtrui eerder de prijs voor de beste klimmer, nu vooral voor de meest strijdlustige renner”, aldus De Bondt voor de microfoon van VTM Nieuws. “Ik had ook wel geluk dat er niet te veel mannen interesse hadden in de bergpunten. Zo’n kans laat ik dan niet liggen.” Bekijk de volledige reactie in bovenstaande video!