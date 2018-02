De bloemenmeisjes verdwijnen, geen kussen meer voor de winnaars dit voorjaar: "Beslissing past in de tijdsgeest" TLB

23 februari 2018

09u07

Bron: Radio 2 Oost-Vlaanderen 0 Wielrennen In Australië werden de bloemenmeisjes vorig jaar al afgevoerd wegens te seksistisch en stigmatiserend. En komend voorjaar zullen ook de renners in België het zonder bloemen en zoenen moeten doen als ze een klassieker winnen. De podiummissen zullen immers niet meer van de partij zijn na de voorjaarswedstrijden van Flanders Classics, zoals de Ronde van Vlaanderen of Gent-Wevelgem.

Dat Lien Crapoen, de vriendin van wielrenner Edward Theuns (Team Sunweb), niet meer in actie zou komen als podiummiss, was al bekend. Crapoen zwaaide vorig jaar af en werkt nu voor Trek-Segafredo. En ook Maja Leye zal de komende weken geen kussen meer uitdelen. Leye, die in 2013 na de Ronde ongewild het onderwerp was van een polemiek nadat Peter Sagan haar tijdens de podiumceremonie in de billen had proberen te knijpen, blijft wel actief tijdens het voorjaar. Ze wordt 'Master of Ceremony' en moet de hele huldiging in goede banen leiden.

"Er worden inderdaad geen kussen meer gegeven en ook de bloemen verdwijnen", vertelt Leye bij Radio 2 Oost-Vlaanderen. "Verder verandert er eigenlijk niet veel. Alles zal wat strakker en frisser zijn en er is nog altijd champagne. En uiteraard blijft de trofee er ook."

(Lees verder onder de foto)

Poll Vindt u het jammer dat de bloemenmeisjes verdwijnen? Ja, ik zie er geen graten in

Neen, ze passen niet meer in de huidige tijdsgeest Ja, ik zie er geen graten in 87%

Neen, ze passen niet meer in de huidige tijdsgeest 13%

Nooit een lustobject

Leye zal de komende weken nog steeds in de buurt van het podium te vinden zijn. "Ik zal de renners begeleiden en blijf ook op het podium. Ik zal het dus niet moeten missen. Het past in de tijdsgeest dat de missen verdwijnen. Of de #metoo-campagne er iets mee te maken heeft, kan ik niet zeggen."

"We waren al langer aan het denken om de podiumceremonie te veranderen. Ik heb het altijd heel graag gedaan in het verleden en zag mezelf nooit als lustobject. Het is een nieuw tijdperk en ik kijk uit naar mijn nieuwe rol."