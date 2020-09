De BK-dag van Remco Evenepoel: “Ik wilde het team compleet maken” DMM/JDK

23 september 2020

Wielrennen De start van een BK wielrennen in eigen streek, op welgeteld 13,5 kilometer van zijn deur? Die mogelijkheid liet Remco Evenepoel niet onbenut om zijn ploegmaats van Deceuninck-Quick.Step een hart onder de riem te komen steken. "Ik wilde het team compleet maken."

Evenepoel, op witte sneakers en in donkerblauwe teamoutfit, schoof ‘s morgens al mee aan bij het ontbijt in het hotel van de ploeg in Sint-Pieters-Leeuw, waar hij rustig kon bijkeuvelen met Lampaert, Devenyns, Declercq, Serry, Keisse, Steels, Vansevenant en Van Lerberghe. Een ontmoeting die hem volgens insiders enorm veel deugd heeft gedaan. Van daaruit vergezelde hij de groep in de ploegbus mee naar startplaats Halle.

‘Kan je al stappen?’

Evenepoel revalideert nog steeds van zijn zware crash in de finale van de Ronde van Lombardije, waarbij hij onder meer een breuk in het bekken (op de plek waar de kop van de heup het dijbeen binnendringt) en twee breuken in het schaambeen opliep. “En? Kan je al een beetje stappen?”, kwam vriend en ex-ploegmaat Philippe Gilbert even dag zeggen. Jazeker, dat kan hij. Ondersteund door twee krukken, weliswaar. Al bleek het ook met één exemplaar te lukken toen hij de ploegmaats net voor het tekenen van het controleblad nog gauw voorzag van de nodige drinkbussen. De voltallige teamentourage kwam, elk op zijn beurt, een praatje met hem slaan. Ook ploegleider Geert Van Bondt, die Evenepoel samen met Davide Bramati uit het ravijn haalde na zijn valpartij in de afdaling van de San Fermo della Battaglia.

Exact één maand en één week na het onheil stelt Evenepoel het zeer goed, was de algemene indruk. “Hij ziet er opvallend scherp uit”, viel het buschauffeur James Vanlandschoot meteen op. De 20-jarige renner verloor na de val wat spiermassa maar hield zijn gewicht de voorbije weken bewust onder controle, omdat hij niets aan het toeval wil overlaten en klaar wil zijn voor het moment dat hij opnieuw mag trainen en koersen.

Vrijdag scan

Vrijdag wordt, in die zin, een heel belangrijke dag. Dan ondergaat Evenepoel een nieuwe scan, die het antwoord moet bieden op de cruciale vraag of zijn schaambeenbreuk al dan niet volledig is geheeld. Is dat effectief het geval, dan kan er opnieuw resoluut vooruit worden geblikt en een werkplanning worden opgemaakt voor de komende weken/ maanden.

Vóór hij terugkeerde naar huis, gingen alle Belgische ploegmaats nog eens met Evenepoel op de foto. Het team (heel even) compleet maken, wilde hij? Missie volbracht. (JDK)

VIDEO: Ook Philippe Gilbert kwam Evenepoel even groeten



