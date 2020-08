De bewuste val van Remco Evenepoel: renner kan muurtje niet ontwijken en belandt in ravijn Redactie

15 augustus 2020

19u32 4 Wielrennen Remco Evenepoel kwam tijdens de finale van de Ronde van Lombardije zwaar ten val. De 20-jarige renner van Deceuninck-Quick.Step kon niet tijdig een muurtje ontwijken en viel enkele meters diep in een ravijn.



Evenepoel raakte tijdens de afdeling van de Muro di Sormano een muurtje en werd meteen van zijn fiets geslingerd. Die fiets bleef tegen het muurtje staan, maar Evenepoel zelf viel in het ravijn. Hij belandde meters dieper tussen de struiken, even was het bang afwachten hoe de renner er aan toe was.

Hulpdiensten en mensen van de ploeg waren snel ter plaatse en Evenepoel werd afgevoerd naar het ziekenhuis. Ploegleider Davide Bramati bevestigde intussen dat Evenepoel op dat moment bij bewustzijn was en sprak. Evenepoel zou vooral last hebben aan zijn rechterbeen en wordt onderzocht in het ziekenhuis van Como.

