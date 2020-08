De beste steekjes van kersverse ploegmaats en ‘Parelvissers’ Naesen en Van Avermaet: “Ah, was dat volle bak? Bij mij niet hoor” NVE

10 augustus 2020

15u10 0 Wielrennen Dat het goede vrienden zijn, is al lang geen geheim meer. Oliver Naesen (29) en Greg Van Avermaet (35) rijden volgend jaar samen bij AG2R . De twee trainen al jaren samen met hun trainingsgroepje ‘De Parelvissers’. Een gezonde rivaliteit in de koers, regelmatig een kwinkslag daarbuiten. En nu dus ploegmaats. De leukste quotes opgelijst.

Naesen over Van Avermaet

Als jong veulen kreeg Oliver Naesen de vraag voorgeschoteld met welke renner hij zichzelf het beste kan vergelijken. “Van Avermaet, maar een ‘light’ versie”, was toen het antwoord. Enkele jaren later wil Naesen dat antwoord in een interview met La Chronique du Vélo herzien: “Hij blijft op dit moment beter, maar ik zie op training en in de koers dat ik meer richting zijn niveau kom. Dus ja, ‘Van Avermaet light’ is niet meer mijn bijnaam.” (lacht)

In 2016 brak Greg Van Avermaet z’n sleutelbeen bij een ongelukkige val tijdens de Ronde van Vlaanderen. Trainingsmaats Oliver Naesen herinnerde het zich nog goed: “Eén keer was ik beter dan Greg op training: toen hij z’n sleutelbeen had gebroken”, vertelde hij bij Sporza.

Op training met De Parelvissers ging het er al nooit rustig aan toe tussen de twee, dat belooft. “En dan heb je Van Avermaet, die staat ook nog een trapje hoger dan ik. Hij heeft me er deze week nog eens afgereden op de Kwaremont. Er zit altijd venijn in op training. (lacht) Elkaar in de vernieling rijden en dan met een pokerface: ‘Ah, was dat volle bak? Bij mij niet hoor.’”

In 2019 ging Van Avermaet voor de bolletjestrui in de Tour. Hoewel ze goede vrienden zijn, had de Olympische kampioen zijn ambities verzwegen. “Dat heeft hij dus allemaal achter mijn rug geregeld”, grapte Naesen toen. “Maar het is wel straf wat hij doet. Alle respect. Probeer maar eens op het podium van de Tour te geraken.”

Ook na de lockdown gingen de jongens van De Parelvissers nog samen rijden, in hun bubbel. Na een lange periode binnenshuis moesten ze toch kunnen tonen hoe goed ze wel niet hadden getraind. “We zijn deze week opnieuw samen gaan rijden met ons trainingsgroepje en het was van bij de eerste dag pittig. Greg was toch wel de man. (lacht) Ken je dat? ‘Ik heb niet getraind, nooit langer dan drie uur, blablabla’, maar op al die bergskes wel volle bak. ’t Was wijs. Een goede trainingsgroep doet ook veel voor je niveau als renner. Greg of ik rijden op kop, met iemand naast ons. Wat wij wel niet kunnen, is rustig rijden. (lacht) Het komt toch altijd neer op koersen, en de nek af thuis komen.”

Nu de twee in hetzelfde team zitten zal het er uiteraard niet op minderen. Dat bewees Oliver Naesen al meteen in een video waar hij Van Avermaet verwelkomt, met een mopje uiteraard. “Eindelijk hebben ze iemand gevonden om mijn drinkbussen op te halen. Nee nee, ik heb veel respect voor hem en wil niet te veel met hem spotten. Daar heb ik achteraf nog genoeg tijd voor.”

Van Avermaet over Naesen

Oliver Naesen won in 2017 het Belgisch kampioenschap. Ook Van Avermaet had uiteraard graag gewonnen, en besefte al snel dat z'n maatje wel eens zou kunnen opscheppen met die overwinning. “Ik ben blij voor Oliver Naesen, mijn trainingspartner. Hij kan me nu plagen met zijn tricolore tenue, ik zal antwoorden met mijn Olympisch truitje. Oliver is een goede renner, hij verdient de overwinning”, zei hij aan RTBF.

Ook in 2017 gingen Van Avermaet en Naesen samen het parcours van de Omloop verkennen. Bij Sporza had Van Avermaet mooie woorden over voor Naesen, maar een steekje kon toch weer niet uitblijven. “Hij wordt elk jaar sterker. Hij maakt enorme progressie en is gemaakt voor het Vlaamse werk. Het zou top zijn als we zoals vandaag samen naar Gent zouden kunnen rijden. Maar vandaag heb ik hem wel laten winnen (lacht).”

In het najaar van vorig jaar stond de teller van Van Avermaet ‘slechts' op twee overwinningen. Om dan nog eens geklopt te worden door zijn trainingspartner... “Ja, bij momenten is het hemeltergend”, gaf Van Avermaet toe. “Neem nu die slotetappe in de BinckBank Tour. Geklopt in de sprint door... ‘buddy’ Oliver Naesen, godbetert. “Ik ken ‘Oli’. En ik ken de Vesten in Geraardsbergen. Normaal kan ik hem daar altijd aan. Maar ik was te zeker van mezelf. In mijn hoofd had ik die rit al gewonnen. Mag je nooit doen voor je over de streep bent, natuurlijk. Gevolg was dat ik hem verloor nog voor de sprint werd ingezet. Ik kon me wel voor de kop slaan. Het was een krachtig signaal.”

