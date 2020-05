De aparte weddenschap van ‘De Melkerie’: wint één van de vier Parijs-Roubaix of de Ronde, nemen ze deel aan de... Koppenbergcross MCA/ODBS

31 mei 2020

07u04

Bron: VTM NIEUWS 0 Wielrennen Yves Lampaert (29), Tim Declercq (31), Stijn Steels (30) en Bert Van Lerberghe (27), alias de Deceuninck-Quick.Step-as van trainingsgroep ‘De Melkerie’: pure ‘Comedy Capers’ in een mix van Waaslands en West-Vlaams. In zeven video’s worden zeven thema’s aangesneden, met als uitsmijter een aparte weddenschap in het onderste filmpje.

Declercq: “Steels kan nu heel lang hard rijden...”



Tim Declercq gooit -ongewild- een eerste knuppel in het hoenderhok. Gevraagd naar wie er de beste indruk maakte tijdens de eerste tochtjes samen, zegt Declercq: “‘Steelsie’ heeft anders getraind. Hij kan nu heel lang hard rijden en...” Steels: “En daarvoor kon ik dat niet. Hé? (lacht) Mo jong.” Van Lerberghe: (hoofdschuddend) “Clercq, Clercq, Clercq.” Steels: “Bedankt, hé!” Declercq: “Maar ja, wat moet ik zeggen? ’k Voel me nu schuldig.” Van Lerberghe: “Afronden, Clercq. Afronden.” Daarna hebben ze het over de voordelen van eindelijk weer samen te trainen en wordt ook duidelijk waarom Tim Declercq als wegkapitein aangeduid is.

Steels: “Aan de teambus geen selfies meer”



Wat is er door corona veranderd op de fiets en rond de koers? Van Lerberghe: “Ik snuit in een zakdoek.” Lampaert vindt dat hij nu meer plaats laat ten opzichte van de andere weggebruikers. “Vroeger passeerden we soms rakelings anderen in een binnenbaantje, nu wordt er door iedereen meer afstand gehouden.” Steels: “Dat spontane selfies nemen en de renner aanraken aan de teambus zal er volgens mij uit gaan.” Declercq: “Ergens jammer. Want dat maakt deel uit van de charme van de koers. Maar met zo’n virus moet je er wel rekening mee houden.”

Declercq: “Stijn en Bert geven commentaar als Michel en José”



Stijn Steels en Bert Van Lerberghe beleven een wel erg apart debuutseizoen bij Deceuninck-Quick.Step. Van Lerberghe: “Jammer. Anderzijds: ik had die klassiekers al zes jaar niet meer op tv gezien, dus...” (lacht) Declercq: “Topmotivatie!” Steels: “En commentaar geven, misschien?” Declercq: “Ja, want dat kunnen jullie heel goed. Stijn en Bert. In plaats van ‘Michel en José.” Waarna er nog een erg boeiende conversatie ontstaat over een sprintvoorbereiding vorig jaar in de Tour door Lampaert voor Viviani. En dan vooral over wat er net misliep.

Eindecontractrenner Lampaert: “Contacten met andere teams”



Als enige van de vier is Yves Lampaert op het einde van het jaar einde contract. “Persoonlijk heb ik nog niet gesproken met Patrick (Lefevere, red.). Er zijn wel contacten geweest met andere teams die wél al kunnen vooruitkijken, hoorde ik via mijn manager.”

Lampaert: “Nieuwe start als eerste schooldag”



Waarnaar kijken ze alle vier uit in het nieuwe seizoen? Declercq: “We zijn alle vier klassiek geschoold. Zelf zet ik er ook de Tour bij. Met de economische klappen die onze sponsors hebben moeten incasseren zou het goed zijn mochten we hen daar nog een deel van de verwachte publicitaire return kunnen schenken.” Lampaert: “Dat is het streefdoel in elke koers, eigenlijk. Eerst en vooral kijk ik uit naar de nieuwe start. Dat wordt als een eerste schooldag.”

Lampaert: “Wie verzint zoiets?”



Yves Lampaert is niet te spreken over nieuwe datum van het BK in Anzegem. “Ik vind het volstrekt onbegrijpelijk dat het BK nu twee dagen na het einde van de Tour, in het midden van de week, werd gelegd. Wie verzint zoiets?” De rest treedt hem bij.



Afgesloten wordt er met een weddenschap/deal: ze nemen alle vier deel aan de Koppenbergcross als één van hen de week ervoor Parijs-Roubaix wint, of twee weken ervoor de Ronde van Vlaanderen. Omdat 'de Melkers’ Van Lerberghe vorig jaar hadden ingeschreven voor zijn vrijgezellenweekend. Van Lerberghe roept verzachtende omstandigheden in voor zijn ‘mindere’ prestatie. “Als ik die cross had uitgereden, moesten ze de spoeddiensten bellen (lacht)...” Waarna er leuke anekdotes volgen over de avond voordien.

