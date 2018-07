De antwoorden op de belangrijkste vragen over de transfer van Wout van Aert: "Ja, hij zal minder crossen" Nico Dick

23 juli 2018

07u09 0 Wielrennen Wout van Aert (23) doet zijn contract bij Veranda's Willems-Crelan tot eind 2019 uit. Vanaf 1 januari 2020 zal hij voor het Nederlandse Jumbo rijden. Dat roept ongetwijfeld vragen op. De prangendste vragen én antwoorden op een rijtje.

Waarom kiest Van Aert voor Jumbo?

Op het Spaanse Movistar na, toonde elk WorldTourteam interesse in Van Aert. Tot vorige week bleven zes teams in de running, maar finaal trekt LottoNL-Jumbo aan het langste eind. Dat het Nederlandse team best diep in de geldbuidel wil tasten, speelt ongetwijfeld een rol in Van Aerts keuze. Belangrijker is het gegeven dat toekomstig hoofdsponsor Jumbo een overeenkomst met het team heeft afgesloten voor minstens vijf jaar. "Dat is een unieke constructie voor een sportploeg en het biedt ons de mogelijkheid om met toprenners te onderhandelen", vertelt sportdirecteur Nico Verhoeven. "Als je maar een horizon van twee jaar hebt, is er de steeds weerkerende onzekerheid. Dat is bij ons nu niet het geval."

Leuke extraatjes: Nederland is niet te ver weg voor 'familieman' Van Aert, er is geen taalbarrière én zijn persoonlijke coach Marc Lamberts is bij Jumbo in dienst.

