De 10 Belgen waarvan we iets mogen verwachten in Milaan-Sanremo XC

16 maart 2018

11u51 0 Wielrennen Morgen wordt het eerste wielermonument van het seizoen op gang geschoten: Milaan-Sanremo. Welke Belgen kunnen een rol van betekenis spelen in La Primavera? Een overzicht.

Uitkijken wordt het vooral naar de prestaties van Greg Van Avermaet en Philippe Gilbert. ‘Phil’ wil met Milaan-Sanremo zijn vierde van vijf monumenten winnen en zo toetreden tot een uniek gezelschap. Bij Quick.Step Floors zal Gilbert wel het kopmanschap moeten delen met het Franse speerpunt Julian Alaphilippe en snelle man Elia Viviani. De Waal finishte overigens tweemaal als derde in de lenteklassieker: in 2008 en in z’n wonderjaar 2011.

Bij BMC staat Van Avermaet logischerwijs bovenaan de pikorde. De 32-jarige Belg hoopt dat de puzzel in elkaar valt en mag binnen de ploeg steun verwachten van onder meer Jürgen Roelandts. “Voor Milaan-Sanremo ben ik altijd gemotiveerd. Al is het wel een loterij”, klonk het eerder bij ‘Gouden Greg’. “Het is een zware wedstrijd, maar ik ben er op het eind vooraan altijd bij. Hopelijk kan ik een mooi resultaat rijden."

Roelandts laatste Belg op het podium

Ook Van Avermaets ploegmaat Jürgen Roelandts is niet kansloos. De 32-jarige Belg is tevens de laatste landgenoot die in Sanremo op het podium stond. Sterker nog: in 2016 was hij zelfs dicht bij de zege, maar in de laatste 20 meter werd hij nog geremonteerd door Arnaud Démare en Ben Swift.

Oliver Naesen geniet dan weer bij AG2R van een beschermd statuut en de steun van Stijn Vandenbergh. De Belgische kampioen is daarnaast altijd goed in de finale van een lange koers, al zal hij toch moeten anticiperen wil hij een gooi doen naar de oppergaai. Een aanval op de Capo Berta bijvoorbeeld?

Wat als Greipel het laat afweten?

Lotto-Soudal verschijnt met vier Belgen aan de start van La Primavera: Nikolas Maes, Jasper De Buyst, Jens Debusschere, Jens Keukeleire. Vooral die laatste drie kunnen de finale overleven én nadien uitpakken met hun snelle benen. Zij krijgen hun kans, mocht kopman André Greipel het laten afweten. De Duitse spurtbom kon namelijk nog nooit vooraan finishen in Milaan-Sanremo.

Bij Trek-Segafredo mag Jasper Stuyven door het uitvallen van John Degenkolb en Giacomo Nizzolo zijn eigen kans gaan. En of Stuyven een groepssprint kan winnen, kijk maar naar de Omloop van dit jaar. Hij was toen de snelste van de grote meute, al bleven Michael Valgren Andersen, Lukasz Wisniowski en Sep Vanmarcke nog net uit de klauwen van het peloton.

Toont Theuns z'n snelle benen?

Nog een van de snelste Belgische sprinters van de partij in Sanremo: Edward Theuns. In principe moet de Gentenaar de duimen leggen voor de topspurters, maar wat als álles in z'n plooi valt? Dat kan. Vorig jaar nam Theuns in de vierde etappe van de BinckBank Tour nog de maat van onder meer Peter Sagan en Dylan Groenewegen.

Last but not least: Julien Vermote. De renner van Dimension Data krijgt mogelijk een vrije rol, aangezien Mark Cavendish door een gebroken rib niet super is. 'Vermoteur' zal net zoals Naesen moeten anticiperen, aangezien de punch ontbreekt op de Poggio. Kleurt Vermote net zoals in Kuurne-Brussel-Kuurne de finale?