Dave Brailsford, sterke man bij Ineos, strijdt tegen prostaatkanker Redactie

13 september 2019

13u36

Bron: Belga 0 Wielrennen Dave Brailsford, de algemeen directeur van wielerploeg Ineos, is vorige maand onder het mes gegaan bij de behandeling van prostaatkanker. Dat heeft de 55-jarige Brit vrijdag verteld aan The Times.

Brailsford kreeg de diagnose afgelopen juli, een week voor de start van de Ronde van Frankrijk. Toch stond hij erop om tijdens de Tour te werken. Met succes, want Egan Bernal zorgde voor een zege voor Ineos. Dat was al de zevende eindwinst in acht jaar waar Brailsford een hand in had.

"Het is makkelijk om te denken waarom het nu net met mij moet gebeuren", vertelde Brailsford, die zaterdag weet of de ingreep succesvol was. "Ik heb altijd zo hard gelet op mijn gezondheid. Dat kan voor frustratie en bitterheid zorgen. Maar ik heb geleerd het te aanvaarden. Het hielp ook om er met de ploegmaats over te praten.”