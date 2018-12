Dave Brailsford leeft op hoop: “Er zijn mogelijkheden” - Geraint Thomas: “Een van de sterkste sportploegen ter wereld” MDB

13 december 2018

15u44

Bron: ITV, BBC & Cycling Weekly 0 Wielrennen Na het vertrek van Sky uit het wielerpeloton moet Dave Brailsford op zoek gaan naar een nieuwe geldschieter. De ploegbaas van de Britse wielerformatie ziet het alvast als een nieuwe kans. “We houden er van om te bouwen”, vertelde Brailsford.

“Of de ploeg verder zal gaan? Wie weet”, vertelde Dave Brailsford aan ITV vanop stage in Mallorca. “Ik kan geen garanties geven, maar ik denk dat er mogelijkheden zijn. Mijn persoonlijke verantwoordelijkheid is om er voor te zorgen dat het team een toekomst heeft. Ik en de renners nemen dat heel serieus. Het is zeker niet het einde. Hopelijk is het dat niet. Dus het is ook een beetje ‘exciting’. Het geeft iedereen wat meer motivatie om te blijven gaan.”

Brailsford wil de uitdaging dan ook aangaan. “Als ik vooruit kijk, zie ik een kans. Het leven verandert, verandering leidt tot verandering en we zijn het gewoon om met veranderingen om te gaan. Dus het is wel wat opwindend om eerlijk te zijn. Ik denk dat we wel vooruit kunnen kijken. We houden er van om zaken op te bouwen, zo zijn we als mensen. We zijn niet negatief ingesteld en maken ons geen zorgen. Ik ben dus redelijk positief.”

De voorbije negen jaar boekte Sky liefst 322 overwinningen, won het zes keer de Tour de France, een keer de Giro en een keer de Vuelta. “Wat we bereikt hebben, zullen ze ons nooit meer afpakken. Het was fantastisch”, blikte Brailsford ook terug. “Het was een fantastische reis. De ploeg die we hebben gebouwd, de manier waarop we hebben gekoerst en de manier waarop we de staff gebouwd hebben. We hebben nergens spijt van en kijken vooruit.”

Geraint Thomas: “We zijn een van de sterkste sportploegen ter wereld”

Geraint Thomas viel gisteren dan weer uit de lucht toen hij het nieuws vernam dat Sky zich na 2019 terugtrekt als sponsor van de Britse wielerploeg. “Het was een beetje een shock en ontgoochelend, maar het betekent niet het einde van het team”, vertelde de huidige Tourwinnaar aan ITV News. “Er zijn nog zoveel mogelijkheden en we zijn een van de sterkste sportploegen ter wereld. Niet alleen in het wielrennen, maar ook in de sport in het algemeen. Dus ik denk dat het een grote kans is voor andere sponsors. Natuurlijk is het een grote onzekerheid, maar het is tegelijkertijd ook opwindend.”

“Tien jaar is een lange tijd als hoofdsponsor van een wielerploeg”, voegde Thomas er nog aan toe bij de BBC. “Het waren negen ongelooflijke jaren en we willen stoppen op een hoogtepunt door van 2019 het laatste en het beste jaar te maken. We hebben er alle vertrouwen in dat Dave (Brailsford red.) en het team verder gaan en de ploeg bij elkaar kunnen houden. We hebben al veel ploegen gezien die hun titelsponsor verloren, maar toch verder gingen.”