Dat heet dan van de nood een deugd maken: ex-winnaar Kwiatkowski rijdt Strade Bianche als training DMM

05 maart 2020

18u42 0

Geen Strade Bianche en dus is het voor veel wielrenners aanpassen. Sommige ploegen schuiven met hun programma, andere trekken zich dan weer terug voor een bepaalde tijd. Bij Team INEOS komen ze niet meer in competitie tot 23 maart. Deels door het coronavirus, deels door het plotse overlijden van ploegleider Nicolas Portal.

Een aantal renners was wel al naar Toscane afgezakt voor de verkenning van de Italiaanse klassieker. Onder meer ex-winnaar Michal Kwiatkowski is in Italië. Hij moet samen met zijn ploeggenoten een dikke twee weken zonder wedstrijdkilometers zien te overbruggen. Net daarom maakte de Poolse wereldkampioen van 2014 van de nood een deugd.

Kwiatkowski reed vandaag immers de volledige Strade Bianche uit als training. De renner van INEOS deed de volle 186 kilometer in het Toscaanse hinterland in net geen zes uur. Ook andere ploegen gingen vanochtend in afwachting van afgelasting de wegen in en rond Siena nog verkennen. Onder meer CCC, Bora-Hansgrohe en Alpecin-Fenix werden op het parcours gespot.