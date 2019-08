Dario Cataldo en Davide Villella tekenen bij Movistar Redactie

14 augustus 2019

De Italianen Dario Cataldo en Davide Villella fietsen in 2020 en 2021 voor Movistar. Ze komen allebei over van Astana, zo is vandaag bekendgemaakt.



De 34-jarige Cataldo is bezig aan zijn vijfde seizoen in Kazachse loondienst. Daarvoor droeg hij het shirt van Sky, Quick.Step en Liquigas. Op 26 mei won de Italiaan de vijftiende etappe in de Giro. Het was zijn tweede ritzege in een Grote Ronde na een overwinning in de Vuelta van 2012.

De 28-jarige Villella kroonde zich in 2017 tot bergkoning in de Vuelta. Een jaar eerder schreef hij de Japan Cup op zijn naam.

💪Ⓜ️ We're strenghtening our roster with @DarioCataldo & Davide Villella, who join us on 2-year contracts. Benvenuti in casa Movistar Team! #RodamosJuntos



