Danilo Napolitano hangt zijn fiets aan de haak Redactie

17u36

Bron: Belga 0 GOYVAERTS/GMAX Agency Wielrennen De Italiaanse spurtbom Danilo Napolitano heeft vandaag op 36-jarige leeftijd zijn afscheid aan de wielersport aangekondigd. "2017 was mijn laatste jaar als professioneel wielrenner", liet Napolitano optekenen op zijn Instagramaccount.

"Deze post is voor al mijn fans die zich afvragen hoe het mij het afgelopen seizoen is vergaan", stak Napolitano van wal. "Eerst en vooral wil ik zeggen dat 2017 mijn laatste jaar als professioneel wielrenner was. Ik hang mijn fiets aan de haak. Na veertien jaar profwielrennen, 51 zeges, deelnames aan de drie grote rondes en de klassiekers die bij mij pasten (zoals onder meer Parijs-Roubaix en Gent-Wevelgem) stopt het verhaal."

Napolitano reed de voorbije vijf seizoenen in Belgische loondienst bij Accent Jobs en Wanty. Als notoir rittenkaper schoot de Italiaan raak in etappes in onder meer de Ronde van Italië (2007), de Ronde van Polen (2007), de Ronde van Qatar (2008) en Vierdaagse van Duinkerke (2010).