Daniel Martinez is de beste op de Col de Turini, Gilbert dicht bij geel, maar Bernal redt het voor Team Sky

16 maart 2019

16u45 0 Wielrennen Daniel Martinez heeft de voorlaatste rit in Parijs-Nice gewonnen. De Colombiaan van EF-Education First won voor zijn landgenoot Lopez en Simon Yates op de Col de Turini. In de achtergrond ging leider Kwiatkowski overboord, de ontsnapte Philippe Gilbert deed een gooi naar geel, maar Bernal redde het kleinood voor Team Sky.

In Parijs-Nice is het peloton intussen in het slotweekend aanbeland. Etappe zeven stond gelijk aan de koninginnenrit. Van Nice ging het over 181,5 kilometer naar de Col de Turini. Onderweg stonden ook 5 andere beklimmingen op het programma, maar de blikvanger was dus de lange slotklim. Die stond garant voor 15 kilometer klauterwerk en dat aan een gemiddeld stijgingspercentage van 7,3 procent. U begrijpt het al: D-day voor de favorieten.

Maar wat als de twee grootste favorieten in dezelfde ploeg rijden? Iedereen keek naar Team Sky en dan vooral naar Kwiatkowski en Bernal. Die zouden volgens de grote verwachtingen onder elkaar moeten uitmaken wie op de Turini de stap naar de eindzege zou zetten. Concurrenten Sanchez en Jungels gingen overboord, maar dat gebeurde wel op vijf minuten achterstand van een ruime kopgroep.

En daar reed een Belg al een halve koers virtueel in het geel. In de 39-koppige vlucht van de dag was Philippe Gilbert immers de best geplaatste renner. Ook De Gendt en Declercq waren aan Belgische zijde aanwezig. De Gendt sprokkelde nog wat extra punten voor de bergtrui, maar het was vooral Gilbert die geel rook. Bernal en Kwiatkowski bleven naar elkaar kijken. De besluiteloosheid bij Sky werkte onze landgenoot zelfs op de Turini nog virtueel in het geel.

De ouderdomsdeken van Deceuninck-Quick.Step beet zich in de ontsnapping vast in het wiel van de betere klimmers. Bij de favorieten vielen de maskers pas af toen Kwiatkowski de rol loste. De Poolse kampioen had een mindere dag. Aan Bernal om het geel voor Team Sky te redden. Dat terwijl Gilbert vooraan dus bleef strijden voor wat hij waard was. Toen Simon Yates, Miguel Angel Lopez en Martinez vertrokken, moest onze landgenoot het hoofd buigen. Martinez was de beste en zou de rit winnen.

Maar wat met het geel? Dat zou uiteindelijk toch niet naar Gilbert gaan. Bernal ranselde iedereen behalve Quintana uit het wiel op de slotklim. De jonge Colombiaan hield genoeg over aan de meet om het geel te houden. Gilbert wordt nu derde in de tussenstand.