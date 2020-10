Dan toch zwaar verdict voor Van Avermaet: drie gebroken ribben, gebroken ruggenwervel en gescheurde ligamenten Redactie

04 oktober 2020

18u45 0 Wielrennen Greg Van Avermaet heeft aan z'n valpartij in Luik-Bastenaken-Luik drie gebroken ribben, een gebroken ruggenwervel en gescheurde ligamenten van de schouder overgehouden. Dat bevestigde zijn entourage aan onze redactie. CCC-ploegleider Valerio Piva meldde eerst nog dat de schade meeviel, maar dat is dus niet het geval.

Piva stond VTM Nieuws te woord bij de ingang van het ziekenhuis. “Ze zijn hem nog aan het onderzoeken, maar ze hebben net voor de zekerheid een scan gedaan. Hij heeft waarschijnlijk z'n schouderligamenten gescheurd.” Daar is het dus niet bij gebleven. Piva zette de deur voor de Ronde van Vlaanderen nog op een kier, maar die lijkt nu definitief dicht.

Volgens Piva was Van Avermaet erg ontgoocheld. “Greg voelde zich heel sterk en zag kansen op een goed resultaat. Het verloop van de koers was gunstig voor hem, de ploeg was goed. Alles ging in de goede richting.” Hoe kwam de val juist tot stand? “Hij zag een renner van BORA vallen tegen die paal kon de fiets niet meer vermijden.”

Op de plek van de crash was geen seingever aanwezig om op het gevaar van het verkeersmeubel te wijzen. “Seingevers zijn erg belangrijk, maar er stond er geen op dat moment.”

