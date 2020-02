Dan toch niet iedereen virusvrij in UAE Tour? “Drie teams langer in quarantaine na niet-negatieve tests” XC

29 februari 2020

23u09 6 Wielrennen Slecht nieuws vanuit de Verenigde Arabische Emiraten. Er zijn toch enkele ‘niet-negatieve’ (en dus verdachte) gevallen van het coronavirus opgedoken in de UAE Tour. Dat melden Italiaanse journalisten. Eerder liet organisator RCS weten dat alle testen negatief zijn.

De UAE Tour werd donderdagavond stopgezet nadat twee leden van een ploeg besmet waren geraakt met het coronavirus. Alle renners, stafleden en journalisten moesten in hun hotel in Abu Dhabi blijven en werden getest, omdat ze mogelijk in contact waren gekomen met het virus. 167 personen zaten in quarantaine, waarna RCS Sport bevestigde dat niemand anders besmet is geraakt met het coronavirus en iedereen het land mocht verlaten.

Maar nu komen Italiaanse journalisten, die ter plekke verslag uitbrengen, met minder goed nieuws. Zij melden dat de testen van minstens drie renners ‘niet-negatief’ en dus ‘verdacht’ zouden zijn. Drie teams, vermoedelijk Cofidis, Gazprom en Groupama-FdJ, zouden langer in quarantaine gaan.

Met Pieter Serry en Stijn Steels (Deceuninck-Quick.Step), Steff Cras, Jasper De Buyst, Rémy Mertz en Tosh Van der Sande (Lotto-Soudal), Laurens De Plus (Jumbo-Visma) en Victor Campenaerts (NTT Pro Cycling) begonnen acht Belgische renners aan de tweede editie van de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten. De Plus ging al in de tweede etappe niet meer van start omdat hij zich niet fit voelde, Cras verdween na een val in de vierde rit uit de wedstrijd.

+++ Le prime immagini delle ambulanze nell'hotel dei team +++ #UAEtour #coronavirus @RaiSport pic.twitter.com/CkvI5CVhLP Stefano Rizzato(@ stefanorizzato) link