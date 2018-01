Dan toch breukjes bij Laurens De Plus na aanrijding door truck: "Hij moet zeker drie weken herstellen" Redactie

30 januari 2018

18u11

Bron: Belga 0 Wielrennen Renner Laurens De Plus (22) moet zijn seizoensstart uitstellen. Na verdere tests blijkt hij twee breukjes opgelopen te hebben, in de heup en het bekken, een gevolg van een aanrijding door een truck vorige week tijdens een trainingsrit in Zuid-Afrika. Dat heeft zijn team Quick-Step Floors vandaag bekendgemaakt.

De Plus en de Tsjech Petr Vakoc werden vorige week donderdag op training aangereden door een truck. In het ziekenhuis werd vastgesteld dat Vakoc enkele ruggenwervels heeft gebroken. De Plus leek er vanaf te komen met meerdere schaafwonden en een lichte long- en nierkneuzing, maar nu blijkt hij toch twee breukjes opgelopen te hebben.



"Maandag onderging Laurens De Plus bijkomende tests in het ziekenhuis in Nelspruit", zo klinkt het op de ploegwebsite. "De tests toonden een breuk in de heupkom aan de rechterzijde van het bekken en een microbreuk in zijn heiligbeen. De Plus moet zeker drie weken herstellen vooraleer hij opnieuw mag trainen."