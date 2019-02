Dalende werkgelegenheid aan top van het internationale wielrennen, maar geen problemen voor de Belgen JDK en DMM

13 februari 2019

06u00 0 Wielrennen Het is drummen in de hoogste klasse van de koers, de UCI WorldTour biedt steeds minder werkgelegenheid. Vreemd genoeg hebben wij, Belgen, daar totaal geen last van. En blijven we zowel kwantitatief als kwalitatief zeer hoog scoren. Drie markante vaststellingen.

1. Plaatsen in WorldTour worden duurder

Het was Jan Bakelants die er ons in januari op de voorstelling van Team Sunweb in Berlijn op wees: anno 2019 telt het UCI WorldTourpeloton nog slechts 482 renners. Dat zijn er liefst twintig minder dan drie jaar geleden en bijna evenveel als in 2015, toen de hoogste klasse van het internationale wielrennen nog uit zeventien (in plaats van de huidige achttien) teams bestond. Die opvallende dalende trend kan in hoofdzaak worden toegeschreven aan de door de UCI afgeroomde startkernen in grote ronden (8 in plaats van 9 renners per ploeg) en andere koersen (7 in plaats van 8 renners), waardoor teams het per definitie met een kleiner effectief kunnen rooien. Al is dat laatste relatief. Deceuninck-Quick.Step (-3), Bahrain-Merida (-3), Trek-Segafredo (-3), Team Sky (-2), Katusha-Alpecin (-2) en Astana (-2) reduceerden hun aantal renners, bij Lotto-Soudal (+3), Team Sunweb (+3), UAE Team Emirates (+3), EF Education First (+2) en Movistar (+1) kwamen er dan weer bij.

