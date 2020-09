Dag op dag 15 jaar geleden knalde Boonen in Madrid naar de wereldtitel: “Onze Tom is een geschenk van God” SVBM

25 september 2020

13u13 0 Wielrennen “Tommeke, Tommeke, Tommeke, wat doe je nu?” Dag op dag 15 jaar geleden schreeuwde Michel Wuyts de 24-jarige Tom Boonen in Madrid naar zijn eerste en enige wereldtitel. De bekroning van een schitterend jaar met ook zeges in onder meer de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Herbeleef hieronder een stukje Belgische wielergeschiedenis.

‘Mag het iets meer zijn in 2005?’, kopt de frontpagina van deze sportkrant op 3 januari 2005, doelend op de magere Belgische sportprestaties in 2004. Zou Tom Boonen het gelezen hebben bij het ontbijt in de voorbereiding op wat zijn beste seizoen ooit zou worden?

Flash forward naar 24 september 2005. Tom Boonen en de Belgische ploeg bevinden zich in Madrid aan de vooravond van het WK Wielrennen. Boonen zal een dag later met onder meer de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix en twee ritzeges in de Ronde van Frankrijk op zak als één van de favorieten aan de start staan. ‘Tornado Tom’ heeft vertrouwen, maar moest in de Ronde van Spanje toekijken hoe Alessandro Petacchi vijf etappes won. Onder de indruk is Boonen allesbehalve, zo blijkt uit een interview in De Morgen. “Zo geweldig snel is Petacchi niet. Hij is niet de topspurter waarvoor hij wordt versleten. Hij heeft vooral de beste ploeg van de wereld rond zich.”

Het WK zelf verloopt voor de Belgische ploeg lang volgens plan. Onze landgenoten springen mee met elke belangrijke ontsnapping en hebben de koers onder controle. Tot in de slotfase een gevaarlijke groep wegrijdt - zonder Belg. Outsiders Alexandre Vinokourov en Paolo Bettini krijgen de Sloveen Gorazd Stangelj, de Spanjaard Marcos Serrano en de Nederlanders Michael Boogerd en Koos Moerenhout mee. Alarmfase rood voor de Belgen. De regenboogtrui hangt plots aan een zijden draadje.

Enter Peter Van Petegem. De ‘Zwarte van Brakel’ heeft op z’n 35ste de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix op zijn palmares staan, maar voelt zich niet te beroerd om het vuile werk op te knappen en rijdt z'n ‘kas’ leeg voor de 24-jarige Boonen. “Ik denk niet dat ik ooit sneller gereden heb”, vertelt Van Petegem na de aankomst. ‘De Peet' heeft een goeie reden om zich op te offeren: “Boonen is een toffen tiep.”

Zijn overgrootvader versloeg in ‘14-’18 de Duitsers. Tom heeft vandaag de hele wereld verslagen Toms oma Louisa

Vlak na de laatste bocht van 180 graden vindt het uitgedunde peloton de aansluiting met de vluchters. Scheve situatie rechtgezet. Wat daarna volgt, kunnen we niet beter verwoorden dan het live commentaar van Michel Wuyts. Dus, Michel, ga uw gang.

“Valverde zit daar ook nog altijd, Boonen zit aan het wiel van Valverde. Ik zie geen Petacchi. Tom Boonen moet zich nu losmaken, mag zich niet laten insluiten. Vinokourov in het centrum, Valverde zet zich recht. Tom Boonen komt eruit, Tom Boonen pakt nu over. Tom Boonen over Valverde! Tommeke, Tommeke, Tommeke, wat doe je nu? Tom Boonen gaat wereldkampioen worden! Tom Boonen gaat wereldkampioen worden! Tom Boonen op één, Tom Boonen op één! Tom Boonen is wereldkampioen!”

Op z'n 24ste kroont Tom Boonen zich in Madrid tot wereldkampioen wielrennen, de eerste Belgische wereldkampioen sinds Johan Museeuw in 1996 in Lugano. De ‘Bom van Balen’ zet de kroon op een geweldig seizoen.

Geen spoor van topfavoriet Petacchi op de Paseo de la Castellana. “Boonen was gewoon de sterkste”, is AleJet eerlijk na de race.

‘WERELDSTER’, kopt de front van deze sportkrant een dag later. De wereldtitel stuwt de populariteit van Boonen naar een nog hogere dimensie, als dat al mogelijk was. In Balen wordt de zege van hun held uitbundig gevierd. “Een echte Boonen”, glundert Toms oma Louisa. “Zijn overgrootvader versloeg in ‘14-’18 de Duitsers. Tom heeft vandaag de hele wereld verslagen.”

Grootvader Raymond heeft op zijn eigen manier een aandeel in de wereldtitel van z'n kleinzoon: “Ik ben deze morgen naar de mis geweest. Daarna heb ik een kaarsje voor hem gebrand. En het heeft geholpen, hé. Onze Tom is echt een geschenk van God.”

Wanneer Louisa haar held laat op de avond in Balen ziet toekomen, zal ze hem vragen: “Hebt ge al gegeten?”

Het gelijk van De Cauwer

De overwinning van Boonen is ook die van José De Cauwer. Niet alleen omdat de bondscoach de dag ervoor zijn 56ste verjaardag vierde en dus een prachtgeschenk kreeg. Ook omdat hij de voorbij weken scherpe kritiek te verduren kreeg, vooral uit de hoek van Patrick Lefevere. “Wel? Hebben we nu een tactiek of niet?”, glundert De Cauwer na de aankomst. “En ge ziet: het mag dan een tactiek van 30 jaar oud zijn, ze werkt nog steeds.”

Patrick Lefevere toont zich na de koers van zijn beste kant en laat het niet na om de bondscoach te feliciteren: “Proficiat José. Met je verjaardag. En, ja, met de wereldtitel. De Cauwer liet ze koersen zoals ik het zelf graag zie: aanvallend, attractief, de concurrentie steeds een stapje voor, met een koelbloedig afwerkende spits. Chapeau.” Dat zijn populairste renner een jaar met de regenboogtrui mag fietsen, zal Lefevere er maar al te graag bij nemen.

En Tom Boonen? Die verschijnt als kersvers wereldkampioen doodleuk in Sportweekend met een t-shirt met een opvallend opschrift: “Will fuck on first date.”