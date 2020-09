Daar is Remco: Evenepoel pikkelt al vlot rond op één kruk en komt ploegmaats aanmoedigen bij BK-start in Halle DMM

22 september 2020

12u30 5

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan. Wielrennen Vorig jaar nog een van de blikvangers op het BK in Gent, nu helaas langs de kant met een breukje in het bekken. Het weerhield Remco Evenepoel er evenwel niet van om zijn ploegmaats aan de start van het BK in Halle even te gaan groeten.

Opvallende aanwezige in startplek Halle: Remco Evenepoel. De 20-jarige Vlaams-Brabander kwam op enkele kilometers van z’n deur de aanwezige ploegmaats van Deceuninck-Quick.Step nog even goeie moed inspreken voor hun tocht naar Anzegem. Deceuninck-Quick.Step rekent in de strijd om de Belgische tricolore op Yves Lampaert, Tim Declercq, Dries Devenyns, Stijn Steels, Iljo Keisse, Pieter Serry, Bert Van Lerberghe en Mauri Vansevenant.

Voor Evenepoel is het zijn eerste publiek optreden na zijn bekkenbreuk in de Ronde van Lombardije op 15 augustus. Op filmpjes is te zien hoe onze landgenoot al vrij vlot op één kruk rondpikkelt. Evenepoel werd ook even begroet door ex-ploegmaat Philippe Gilbert.

VIDEO: Ook Philippe Gilbert kwam Evenepoel even groeten



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Lees ook:

Remco Evenepoel reageert voor het eerst vanuit het ziekenhuis op zijn val: “Ik kom sterker dan ooit terug”

Remco Evenepoel spreekt voor het eerst sinds zijn zware crash in Lombardije: “Ik herinner me alles nog, van de eerste tot de laatste seconde”

Achter de schermen bij wielerfenomeen Remco Evenepoel tijdens zijn droomjaar. Bekijk hier de exclusieve docureeks ‘Ik ben Remco’