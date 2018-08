D’hoore verovert brons in scratch op EK baanwielrennen



03 augustus 2018

Bron: Belga/Eigen berichtgeving 4

D’hoore verovert brons in scratch op EK baanwielrennen

Jolien D’hoore heeft op het EK baanwielrennen in Glasgow een bronzen medaille behaald in de scratch. Onze 28-jarige landgenote zag hoe de Nederlandse Kirsten Wild met het goud aan de haal ging. Het zilver was een prooi voor de Britse Emily Kay.

De scratch zat op slot tot de Tsjechische Jarmila Machacova halfweg koers, na twintig ronden, een uitval waagde. Ze reed een mooie voorsprong bij elkaar maar kon die niet vasthouden. Elf ronden voor het einde was de hergroepering een feit.

D'hoore koerste de hele tijd attent voorin en zat dan ook in het wiel van favoriete Kirsten Wild toen die in de slotfase de forcing voerde. Tegen de krachtexplosie van de Nederlandse in de spurt bleek D'hoore, net als enkele maanden geleden op het WK, niet opgewassen. Ook de Britse Emily Kay bleef de Gentse nog voor.

Belgische vrouwen eindigen als zesde in ploegenachtervolging

De Belgische vrouwen zijn op het EK baanwielrennen in het Schotse Glasgow op de zesde plaats geëindigd de ploegenachtervolging.

Na 4:31.147 en een zesde tijd gisteren in de kwalificaties (met tien landen), noteerden Lotte Kopecky, Gilke Croket, Shari Bossuyt en Annelies Dom vandaag in de eerste ronde (met acht landen) tegen Rusland 4:28.911 (gem. 53,549 km/u). Ze wonnen daarmee het onderlinge duel tegen de Russinnen (4:29.235) maar het volstond niet om te mogen kampen om het brons. De Belgische vrouwen eindigden als zesde.

De strijd om het goud gaat tussen Italië en Groot-Brittannië. Het brons is voor Duitsland of Polen.

Belgische mannen worden zevende in ploegenachtervolging

De Belgische mannen zijn op het EK baanwielrennen in het Schotse Glasgow als zevende geëindigd in de ploegenachtervolging. Robbe Ghys, Kenny De Ketele, Lindsay De Vylder en Sasha Weemaes reden in de kwalificaties met 4:00.022 de zevende tijd op tien landen.

Vandaag deden ze in de eerste ronde, met acht landen, nog iets beter en klokten 3:59.519. Dat is de tweede Belgische chrono ooit. Het record uit november 2017 bedraagt 3:59.329. De Belgen verloren wel hun rechtstreekse duel tegen Duitsland (3:56.852).De tijd leverde België de zevende plaats op in de eindstand.

De strijd om het goud (19u38) wordt een duel tussen Zwitserland en Italië. Daarvoor kort (19u31) nemen Groot-Brittannië en Duitsland het tegen elkaar op met als inzet de bronzen medaille.

