D'hoore na ploegkoers in Glasgow afgevoerd naar het ziekenhuis: "Ze kreeg het plots moeilijk" TLB

07 augustus 2018

16u03

Bron: Eigen berichtgeving/RTBF 0 Wielrennen Jolien D'hoore is na de ploegkoers op het EK baanwielrennen in het Schotse Glasgow afgevoerd naar het ziekenhuis. D'hoore kreeg het in het laatste deel van de madison moeilijk en de Belgische vrouwen - toch de regerende wereldkampioenes op het nummer - moesten daardoor de rol lossen. Lotte Kopecky en D'hoore werden uiteindelijk zesde.

Na de aankomst werd D'hoore onwel. Ze werd eerst naar de plaatselijke hulppost in de arena gebracht, maar niet veel later werd dan toch beslist om haar af te voeren naar het ziekenhuis. Hoe het op dit moment met D'hoore gesteld is, is voorlopig niet duidelijk.

"Jolien had het plots moeilijk om het wiel van de andere rensters te blijven houden", verklaarde Kopecky bij de RTBF. "Ik weet niet wat er gebeurd is. Jolien was in uitstekende doen in de Giro Rosa en die goede vorm kan niet plots verdwenen zijn."

Kopecky noemde de zesde plaats voorts teleurstellend. "We waren redelijk goed begonnen, maar dan raakten Jolien en ik elkaar een beetje kwijt. De aflossingen kwamen niet goed uit en daardoor verspeelden we onnodige krachten. Dit EK is toch wel een zware teleurstelling, vooral ook omdat ik hier een heel seizoen naar heb toegewerkt."