D'hoore na ploegkoers in Glasgow afgevoerd naar het ziekenhuis met hitteslag: "Ze kreeg het plots moeilijk"

07 augustus 2018

16u03

Bron: Eigen berichtgeving/RTBF 6 Wielrennen Jolien D'hoore is na de ploegkoers op het EK baanwielrennen in het Schotse Glasgow afgevoerd naar het ziekenhuis. D'hoore kreeg het in het laatste deel van de madison moeilijk en de Belgische vrouwen moesten daardoor de rol lossen. Lotte Kopecky en D'hoore werden uiteindelijk zesde. Inmiddels heeft D'hoore het ziekenhuis verlaten.

Na de aankomst werd D'hoore onwel. Ze werd op een brancard gelegd, kreeg een zuurstofmasker opgezet en werd dan eerst naar de plaatselijke hulppost in de arena gebracht. Niet veel later werd echter beslist om haar af te voeren naar het ziekenhuis, waar ze tot in de vooravond verbleef. De Belgische wielerbond liet ondertussen ook weten dat de eerste onderzoeken niets zorgwekkend aan het licht hebben gebracht.

"Ik heb het niet zien gebeuren", verklaarde bondscoach Peter Pieters. "Ik was bezig met Nicky Degrendele, die op dat moment de finale van het keirin aan het rijden was. Ik weet dat ze naar het ziekenhuis is gebracht en dat ze nog bij bewustzijn was".

Kopecky: "Jolien kreeg het plots moeilijk"

"Jolien had het plots moeilijk om het wiel van de andere rensters te blijven houden", verklaarde Kopecky bij de RTBF. "Ik weet niet wat er gebeurd is. Jolien was in uitstekende doen in de Giro Rosa en die goede vorm kan niet plots verdwenen zijn."

Kopecky noemde de zesde plaats voorts teleurstellend. "We waren redelijk goed begonnen, maar dan raakten Jolien en ik elkaar een beetje kwijt. De aflossingen kwamen niet goed uit en daardoor verspeelden we onnodige krachten. Dit EK is toch wel een zware teleurstelling, vooral ook omdat ik hier een heel seizoen naar heb toegewerkt."

Jolien D'hoore terug in hotel na hitteslag

Jolien D'hoore heeft na haar inzinking op de wielerbaan van Glasgow het ziekenhuis verlaten en zit opnieuw op haar hotel. De baanwielrenster werd tijdens de ploegkoers op de Europese kampioenschappen onwel.

"Alles gaat goed met haar", bevestigde Guy Vermeiren, woordvoerder van de Koninklijke Belgische Wielerbond. "Ze kreeg te maken met een hitteslag. Nu zal ze enkele dagen rust moeten nemen. Ze vliegt woensdagochtend meteen naar huis."

D'hoore zou na het EK in Glasgow, waar ze brons op de scratch veroverde, normaal deelnemen aan een koers in Zweden, maar die slaat ze nu toch over.

