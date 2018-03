D’hoore grijpt naast zege in Gent-Wevelgem voor vrouwen, Bastianelli aan het feest

25 maart 2018

14u19 1 Wielrennen Net zoals vorig jaar is Jolien D'hoore in Gent-Wevelgem voor vrouwen op de tweede plaats geëindigd. Onze landgenote van Mitchelton-Scott moest in de sprint de duimen leggen voor de Italiaanse Marta Bastianelli . Lisa Klein mocht als derde mee op het podium.

Een nieuwe sprint in Wevelgem bij de dames. Nochtans aanvalspogingen genoeg. Vooral Sunweb toonde zich in de slotfase actief, maar een groepsspurt was onafwendbaar. Alle ogen daarin gericht op D'hoore, maar de Oost-Vlaamse slaagde er niet in voor de eerste Belgische zege bij de dames in Gent-Wevelgem te zorgen. Bastianelli toonde zich net dat tikkeltje sneller.

Marta Bastianelli (Ale Cipollini) se lleva la victoria en #GWE #GWEwomen #UCIWWT pic.twitter.com/47jwlyVe1E Alpe d'Huez B&T(@ Alpe__dHuez) link

Marta Bastianelli (Alé-Cipollini) wins Gent-Wevelgem. Top-10 #GWEWomen pic.twitter.com/NV85LksBQr the Inner Ring(@ inrng) link