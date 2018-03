D’hoore grijpt naast zege in Gent-Wevelgem voor vrouwen, Bastianelli aan het feest

Bron: Eigen berichtgeving/Belga 4 Wielrennen Net zoals vorig jaar is Jolien D'hoore in Gent-Wevelgem voor vrouwen op de tweede plaats geëindigd. Onze landgenote van Mitchelton-Scott moest in de sprint de duimen leggen voor de Italiaanse Marta Bastianelli . Lisa Klein mocht als derde mee op het podium.

Ondanks enkele pogingen trok een gesloten peloton de eerste reeks hellingen over. Bij de passage aan de 'Plugstreets' verbrokkelde de grote groep, maar wat verderop smolt alles opnieuw samen. Tijdens de laatste passage op de Kemmelberg scheurde het peloton in meerdere stukken. Jolien D'hoore, afgelopen donderdag nog de sterkste in De Panne, had zich laten verrassen en was op achtervolgen aangewezen. In de aanloop naar de Monteberg, de laatste helling van de dag op 35 kilometer van de finish, smolten groep één en twee weer samen en kregen we zo een pakket van 30 rensters aan de leiding.

Bij het binnenrijden van Ieper vormde zich weer een compact peloton, op uitzondering van Rozanne Slik die in de aanval was gegaan. De Nederlandse werd op het lange rechte stuk naar Zonnebeke opgeslokt door een groep van zowat 35 rensters. Het tempo bleef hoog, maar toch probeerden in volle finale tal van rensters tevergeefs om een sprint met deze groep te ontlopen. Een nieuwe sprint in Wevelgem bij de dames dus. Alle ogen daarin gericht op D'hoore, maar de Oost-Vlaamse slaagde er niet in voor de eerste Belgische zege bij de dames in Gent-Wevelgem te zorgen. Bastianelli toonde zich net dat tikkeltje sneller. De Italiaanse volgt op de erelijst de Finse Lotta Lepistö op.

D'hoore: "Me nog nooit zo goed gevoeld in het voorjaar"

“Ontgoocheling overheerst. Ik had heel graag gewonnen", klonk het na afloop bij D'hoore. "In de spurt kreeg ik mijn ketting niet op het gewenste kamwiel (11). Op een tiental meter van de streep lukte dat alsnog en kon ik nog wat versnellen. Maar ik kwam net tekort. Jammer. Maar ik heb me nog nooit zó goed gevoeld in het voorjaar. Dat doet het beste verhopen voor Dwars door Vlaanderen en de Ronde van Vlaanderen.”

