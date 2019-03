D’Hoore en Kopecky halen geen eremetaal, Nederland wereldkampioen ploegkoers bij de vrouwen DMM

02 maart 2019

18u24 0 Wielrennen Het Nederlandse duo Kirsten Wild-Amy Pieters heeft de wereldtitel in de ploegkoers bij de vrouwen gepakt. Onze noorderburen hielden Australië met twee punten af. De Belgen met Jolien D’Hoore en Lotte Kopecky eindigden op een ontgoochelende 7de plaats.

120 rondjes op het ovaal in Pruszkow. Dat was de ploegkoers op het WK bij de vrouwen. Om de 10 ronden stond een sprintje op het programma. Een slag om de punten dus waarin België met het duo Jolien D’Hoore-Lotte Kopecky een aardige kans maakte op eremetaal. Onze landgenotes pakten de wereldtitel in 2017 in Hong Kong, kansloos waren ze dus allesbehalve. De Nederlanders golden met Wild en Pieters wel als de topfavorieten, verder was het ook uitkijken naar Denemarken, Frankrijk en Groot-Brittannië.

Geen van die landen die Nederland iets in de weg kon leggen in het wedstrijdbegin. Wild en Pieters pakten bijna alles weg in de eerste sprintjes. België miste zijn start door een valpartij en een gemiste wissel. D’Hoore zorgde in de derde sprint voor de eerste punten. Ondertussen gingen de Britten, Canadezen, Fransen en Nieuw-Zeelanders nog eens tegen het ovaal.

Even over halfweg kwamen de Belgen beter in de wedstrijd. Kopecky eindigde tweede in de zevende sprint, maar net op dat moment ging het licht uit bij een Nieuw-Zeelandse renster. Zonder iemand in de buurt maakte Drummond totaal uitgeput slagzij. De wedstrijd werd even geneutraliseerd. De Nieuw-Zeelandse verdween in de catacomben voor verzoring. De ploegkoers kon daarna weer verder, maar dat bracht niet veel beterschap voor de Belgen.

D’Hoore en Kopecky hadden moeite om in de punten te komen, terwijl het voor de Australiërs plots wel makkelijk ging. De slag om de wereldtitel werd er zo eentje tussen Nederland en Australië, tenzij nog iemand met een winstronde voor de dag zou komen. Denemarken probeerde het, maar slaagde niet in zijn opzet om voor de finish de baanronde te realiseren. Nederland bleef zo aan de leiding. Australië werd een knappe tweede voor Denemarken. België eindigde 7de.