D-Day voor WK wielrennen: UCI en renners wachten met bang hartje af, de hoop is miniem Joeri De Knop

12 augustus 2020

05u00 0 Wielrennen Doen ze het of doen ze het niet? Of liever: mógen ze? Kúnnen ze? D-Day vandaag voor het WK in Aigle/Martigny. In spanning wordt het advies afgewacht van de Zwitserse Federale Raad. De hoop is helaas miniem. Annulatie zou een opdoffer betekenen voor onder meer Evenepoel en Alaphilippe, die van de wereldtitelrace(s) een hoofddoel hebben gemaakt.

U kent ze inmiddels, de onheilspellende berichten over de kantons Genève, Vaud en Wallis, waarin zich ook Aigle en Martigny bevinden. Code rood, kregen ze een week geleden plots van de Belgische autoriteiten. Tot verbazing van onze landgenoten die er op vakantie waren en onbegrip bij de verschillende Zwitserse instanties. De beslissing werd daags nadien al door Minister van Buitenlandse Zaken en Defensie Philippe Goffin (MR) herroepen. Code groen, plots. Met garantie op een risicoloos vertrek, zonder enige verplichting tot quarantaine of screening. Een bocht van honderdtachtig graden. “Fijne vakantie aan alle Belgen daar”, voegde Goffin er nog aan toe.

Fans langs de kant

Toch ziet de situatie er niet bijster goed uit. Na de opheffing van de lockdown en het versoepelen van bepaalde maatregelen leek het normale leven in Zwitserland stilaan weer te kunnen hervatten. Maar net als bij ons en in de rest van Europa flakkerde Covid-19 de voorbije weken opnieuw op. In het kanton Wallis staat de teller voorlopig op 2.157 besmettingen en 153 overlijdens. Cijfers die weliswaar wat stagneren. Maar alleen met een rigoureuze aanpak van het virus kan een nieuwe opstoot volledig in de kiem worden gesmoord. Het is dus zeer de vraag of de Zwitserse veiligheidsraad het verbod op sportevenementen met meer dan 1.000 toeschouwers, geldend alvast tot 31 augustus, voor de maand september zal versoepelen.

We hebben twee communiqués klaarliggen: een ‘ja-scenario’. En, helaas, ook een ‘neen-scenario’. Wat er ook zal worden beslist, we zullen ons daarbij moeten neerleggen. Het wielrennen staat niet boven de wet UCI

Niet, gelooft de lokale pers. Wat het geloof, dat het WK in AIgle/Martigny (20-27 september) kan plaatsvinden, aanzienlijk doet afnemen. “Je kan je afvragen of de Raad tienduizenden toeschouwers langs het parcours zal toelaten. Dat wordt ingewikkeld. ‘La réalité du jour’ biedt daar momenteel geen ruimte toe.” Bij de Internationale Wielrenunie wilde niemand officieel reageren. Maar de teneur is ook daar bekend. “Het is (bang) afwachten. We hebben twee communiqués klaarliggen: een ‘ja-scenario’. En, helaas, ook een ‘neen-scenario’. Wat er ook zal worden beslist, we zullen ons daarbij moeten neerleggen. Het wielrennen staat niet boven de wet.” Een plan B is er niet meer. Wordt het een ‘neen’, dan is er dit jaar voor het eerst sinds 1945 geen WK wielrennen.

De organisatie spendeerde tot dusver al ongeveer 1,4 miljoen euro aan het evenement, wat neerkomt op zo’n 10% van het totaalbudget (15,8 miljoen euro). Als het WK sneuvelt, loopt de regio een ‘jackpot’ mis van naar schatting 42 miljoen euro.

